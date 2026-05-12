Realizada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), a iniciativa busca reconhecer e valorizar a produção cultural afro-brasileira em todo o território nacional por meio da premiação de 80 projetos desenvolvidos por artistas pretos ou pardos em diferentes linguagens artísticas..

Para orientar os proponentes sobre as regras do edital, a fundação promove uma "live tira-dúvidas" nesta quarta-feira (13), às 15h. A transmissão ao vivo permite que artistas de diferentes regiões esclareçam questões sobre o processo de seleção e a documentação necessária.

Categorias e Premiação

O edital contempla quatro linguagens artísticas:

Artes Cênicas (dança ou teatro)

Audiovisual

Literatura

Música

Serão concedidos 20 prêmios por categoria, distribuídos entre as cinco regiões do país. O objetivo da divisão regional é promover a descentralização e a valorização das expressões culturais em todo o Brasil.

Cada iniciativa selecionada receberá o valor bruto de R$ 12.500,00. No total, o investimento da Fundação Palmares soma R$ 1 milhão. Por ter natureza de doação sem encargo, o prêmio não exige contrapartida por parte dos artistas contemplados.

Critérios de Participação

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes no Brasil e que se autodeclarem negras (pretas ou pardas).

Cada proponente pode inscrever apenas uma iniciativa, que deve ser apresentada via descrição textual e um vídeo demonstrativo do trabalho artístico.

Inscrições

O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Prosas. Mais informações podem ser encontradas no edital.

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Fundação Palmares | Prêmio Palmares de Arte | Produção Cultural Afro-Brasileir