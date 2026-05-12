SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sangue nas fezes, prisão de ventre repentina e persistente, dor abdominal e perda de peso sem explicação estão entre alguns dos principais sinais de alerta para o câncer de intestino, um dos mais frequentes no Brasil.

Na segunda-feira (11), o jornalista Chico Pinheiro, 72, ex-âncora do Bom Dia Brasil (TV Globo), revelou em uma entrevista que recebeu diagnóstico de câncer de intestino e passou semanas internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após complicações de uma cirurgia. Segundo ele, o tumor foi descoberto bem no início.

Também chamado de câncer colorretal ou câncer de cólon, o câncer de intestino costuma se desenvolver de forma silenciosa, com sintomas muitas vezes aparecendo somente quando a doença já está mais avançada.

Segundo o médico Ithalo Rodrigo, coloproctologista e cirurgião do trato digestivo, o principal desafio ainda é ampliar o rastreamento da doença.

"A gente acaba perdendo muitas oportunidades de tratamento por falta de rastreio. Quando esperamos os sintomas aparecerem, muitas vezes já estamos atrasados em relação ao diagnóstico", diz.

Mudanças persistentes no funcionamento do intestino nunca devem ser ignoradas, ele diz, principalmente após os 45 anos. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia recomenda a realização da colonoscopia para todos os adultos a partir dessa idade, mesmo sem sintomas.

Além dos sinais de alerta mencionados no início da reportagem, sensação de evacuação incompleta e anemia sem explicação devem ser observados.

Embora esses sintomas possam estar relacionados a doenças menos graves, como hemorroidas ou gastrites, a persistência do quadro exige avaliação especializada.

"A pessoa fazia cocô todos os dias e passou a ficar cada vez mais ressecada ou começou a apresentar sangue nas fezes. Esses são sinais que precisam de investigação", afirma Rodrigo.

De acordo com Thiago Jorge, oncologista e coordenador do setor de tumores gastrointestinais do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, o câncer de intestino geralmente começa a partir de pólipos ?pequenas lesões benignas na parede interna do intestino que, ao longo dos anos, podem sofrer alterações, se tornar malignas e se transformar em tumor.

Essa transformação costuma acontecer principalmente no intestino grosso. Diversos fatores acumulados ao longo da vida contribuem para esse processo.

"É o resultado de agressões que o nosso corpo recebe durante a vida, como alimentação, inflamações e alterações da flora intestinal", diz.

O principal fator de risco é a idade. Mas pacientes com histórico familiar da doença ou com doenças inflamatórias intestinais são mais propensas a desenvolver esse tipo de câncer, bem como pessoas sedentárias, fumantes e com obesidade.

O exame mais importante para rastreamento é a colonoscopia. Além de identificar tumores precoces, permite retirar pólipos antes que eles se transformem em câncer.

Segundo Ithalo Rodrigo, quando o tumor é descoberto ainda em estágio inicial, as chances de cura chegam a cerca de 90%.

As opções de tratamento variam conforme o estágio da doença e podem incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e procedimentos realizados por colonoscopia.

Nos últimos anos, avanços tecnológicos reduziram complicações e melhoraram a recuperação dos pacientes. Cirurgias robóticas e por videolaparoscopia, por exemplo, são hoje alternativas frequentes em casos planejados.

Chico Pinheiro disse que seu diagnóstico aconteceu ainda em estágio inicial. A expectativa era de que a cirurgia fosse rápida, utilizando técnica robótica, com poucos dias de internação.

Após o procedimento, porém, ele desenvolveu uma aderência intestinal, quando partes do intestino acabam "grudando" durante a cicatrização. Precisou, então, passar por uma nova operação, o que o levou a ficar na UTI por vários dias.

"A aderência intestinal é muito comum após qualquer cirurgia abdominal. Isso pode dificultar a passagem dos alimentos e provocar obstruções", diz Jorge.