SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha durante obras de manutenção da Sabesp destruiu imóveis na Comunidade Nossa Senhora das Virtudes 2, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, na segunda-feira (11). A perfuração de uma tubulação da Comgás provocou um vazamento de gás que resultou numa explosão, matou uma pessoa e deixou três feridos.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, 160 pessoas foram afetadas. Das 159 famílias cadastradas até a manhã desta terça-feira (12), 61 desabrigados pernoitaram em hotel pago pelas concessionárias. Cada família deverá receber ainda uma quantia emergencial de R$ 5.000, via Pix, para despesas imediatas.

Enquanto a Defesa Civil e a Polícia Científica avaliam os danos, a comunidade se organiza no Campo do Caju, tradicional ponto de lazer do bairro. Associações de moradores, igrejas e voluntários montaram uma rede de solidariedade.

Jocelyne Lourenço, 52, doméstica, coordena doações na igreja Assembleia de Deus. "É a nossa causa, né? Alimentos, roupas, café da manhã. Ontem teve marmitas e amanhã vamos servir pão no café da manhã", conta.

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus do Parque Continental iniciou a arrecadação de alimentos, roupas, itens de higiene e doações em dinheiro para a produção de marmitas. "As marmitas já estão prontas e vamos entregar também à noite", diz Maria Edileuza Borges Soares, cozinheira voluntária.

Gabriela Melo, 29, monitora de transporte escolar e moradora do bairro há dois anos, teve perda total. "Eu perdi tudo, e o solo foi declarado comprometido. Não sei se vou conseguir retirar algo de casa. O fogo e a demolição das casas caíram em cima de onde moro", diz.

Na noite de segunda, a Defesa Civil liberou um prédio com 300 famílias que sofreu danos superficiais, sem comprometimento es trutural. Nesta terça, equipes iniciaram uma análise detalhada dos demais imóveis afetados. Participam do trabalho 15 técnicos da Polícia Técnico-Científica, além de agentes da Polícia Civil, do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e da Defesa Civil. Assistentes sociais também estão no local cadastrando as famílias atingidas.

A vistoria classifica as moradias por cores: verde indica que as famílias podem retornar; amarelo, que podem retirar pertences com cuidado; laranja, que a retirada exige acompanhamento técnico; e vermelho, que o imóvel está totalmente interditado.

A Associação dos Moradores coordenou os primeiros socorros. "Fizemos também o resgate dos animais", relata Ana Gomes, 44, auxiliar administrativa, que também ajudou as famílias a se cadastrarem para hospedagem em hotel.

"Os moradores estão sendo acolhidos, porém nossa preocupação é o pós. O que vai acontecer com essas famílias que perderam tudo?", questiona.

ONDE DOAR

- Associação dos Moradores do Jaguaré - rua Caetanópolis, 700

- Paróquia Sagrado Coração de Jesus do Parque Continental - rua Francisco Ferrari, 130

- Sociedade de Amigos do Residencial Parque Continental - avenida Dr. Francisco de Paula Vicente de Azevedo, 777

- Rotary Jaguaré - rua Marselhesa, 45. Recebe roupas de frio, cobertores, meias, itens de higiene, alimentos não perecíveis e calçados na

- Colégio Objetivo Jaguaré - avenida Presidente Altino, 215. Aceita roupas de cama, vestuário adulto e infantil, produtos de limpeza, agasalhos e kits de higiene