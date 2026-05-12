SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os metroviários de São Paulo rejeitaram uma paralisação que estava marcada para esta quarta-feira (13) em São Paulo. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada na noite desta terça-feira (12), na sede do seu sindicato, na zona leste da capital paulista.

No total, 1.500 pessoas votaram a favor de aceitar a proposta do Metrô que, entre outros pontos, prevê reajuste de 4,47%. Outras 1.294 pessoas votaram pela greve. Houve 146 abstenções.

A principal reivindicação dos metroviários era a abertura de concurso público para a reposição do quadro de funcionários. Segundo a diretora de imprensa do sindicato, Camila Lisboa, o quadro do Metrô reduziu para praticamente a metade nos últimos dez anos.

"Hoje há 5.663 funcionários distribuídos em todas as áreas de atendimento, operação dos trens, segurança pública, manutenção, administração", diz.

A dirigente destaca que, na pesquisa de satisfação dos passageiros, referente ao ano de 2025, 76,3% das pessoas disseram que o serviço metroviário é bom ou muito bom. Resultado este, segundo ela, que se dá com sobrecarga de trabalho e maior adoecimento dos funcionários em atividade.

"Sem concurso há mais de dez anos, a luta pela abertura do mesmo é um dos motivos para ir à greve. Junto a isso, os trabalhadores sofrem um grave ataque em seu plano de saúde e a empresa se nega a negociar itens como a igualdade salarial nas mesmas funções e garantir negociações de Participação nos Resultados", afirma a diretora, ressaltando que a greve pode não ocorrer caso a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a direção do Metrô aceitem negociar.

A questão do plano de saúde, segundo o sindicato, é que haveria um rombo no sistema por causa da diminuição do quadro de funcionários. Por isso, a gestão Tarcísio estaria prevendo dobrar o desconto do plano no salário dos trabalhadores e cobrar dez vezes mais caro por alguns itens, como internação.

Caso a paralisação de fato acontecesse, ela deveria afetar as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata. A 4-amarela, 5-lilás e 17-ouro não entram por serem mantidas por concessionárias.

No dia 10 de fevereiro deste ano, durante a campanha salarial, os metroviários aprovaram um estado de greve e também indicaram uma possível paralisação, mas ela não ocorreu.

A última greve dos metroviários ocorreu em 28 de novembro de 2023. Na ocasião, a paralisação reuniu diferentes pautas e contou com trabalhadores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado), professores da rede pública e de servidores da Fundação Casa.

Entre as pautas que provocaram a paralisação unificada estava a privatização da Sabesp e de outros setores, como no transporte sobre trilhos. Outras questões relacionadas a decisões da gestão Tarcísio também compuseram os argumentos utilizados pelos trabalhadores para justificar a greve unificada, tais como um corte de 5% no orçamento da educação, o leilão da linha 7-rubi da CPTM e terceirizações.