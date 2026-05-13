SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Técnicos da Defesa Civil e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) vistoriaram 105 imóveis na região da explosão no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, e liberaram 86 deles para o retorno das famílias.

Cinco foram completamente interditados e outros 14 tiveram interdição cautelar, como medida preventiva. Nesse último caso, as famílias só podem entrar nas casas para buscar roupas e outros objetos com o acompanhamento da Defesa Civil.

Os números foram divulgados na manhã desta quarta-feira (13) e são relacionados ao trabalho realizado até o final da noite anterior.

Segundo o Governo de São Paulo, funcionários da Sabesp e da Comgás acompanharam as visitas para avaliações de danos e ressarcimento das famílias que sofreram prejuízos.

As casas vistoriadas foram catalogadas em quatro níveis, de acordo com o risco: verde para os imóveis liberados para o retorno imediato das famílias; amarelo para as famílias que podem retirar seus pertences; laranja para os casos em que as pessoas terão de ser acompanhadas pela Defesa Civil para a retirada de pertences e vermelho para a interdição completa, devido ao alto risco de desabamento.

As vistorias serão retomadas na manhã desta quarta em ruas afetadas pela explosão, que deixou uma pessoa morta e três feridos.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, um dos feridos foi atendido no Hospital Universitário da USP e já foi liberado. Outro está internado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e o quadro é estável. O terceiro paciente está em estado grave no Hospital Regional de Osasco.

Até a tarde desta terça, 194 pessoas fizeram o cadastro para receber o auxílio-emergencial de R$ 5 mil anunciado pelo governo. As famílias desabrigadas foram alojadas em hotéis.

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LINHA DO TEMPO DA EXPLOSÃO NO JAGUARÉ

Sexta (8)

Dia em que a Sabesp iniciou as obras na rua Piraúba, no Jaguaré, segundo moradores

Segunda (11)

Entre 12h e 13h - Moradores relatam início do cheiro de gás

Após esse horário, moradores afirmam ter alertado os funcionários da Sabesp do risco de explosão. O ponto do escape do gás foi encontrado, mas os funcionários disseram que ainda avaliavam a situação

15h15 - Horário em que a Comgás afirma ter recebido um chamado sobre o vazamento de gás

15h37 - Hora da chegada da equipe da Comgás ao local, segundo nota da empresa, que afirma ainda ter eliminado o vazamento

16h05 - Explosão ocorre quando algumas pessoas caminham pela rua e outras conversam na calçada. Houve uma morte e três vítimas feridas levadas para atendimento médico. No total, foram 10 casas interditadas e 36 atingidas indiretamente, inclusive o condomínio ao lado, deixando 160 pessoas desalojadas

16h09 - Corpo de Bombeiros recebe uma chamada informando da explosão e envia seis viaturas para o local. Com a confirmação da gravidade do caso, outras nove equipes foram designadas. Também atenderam a ocorrência equipes da Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e Defesa Civil

18h15 - Porta-voz anuncia que bombeiros encontraram o corpo do segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, que morreu enquanto dormia durante a explosão