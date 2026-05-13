SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As linhas do Metrô funcionam normalmente no início da operação desta quarta-feira (13), na capital paulista, após a greve dos metroviários ser cancelada. A categoria rejeitou a paralisação em assembleia realizada na terça (12), na sede do sindicato, na zona leste da capital paulista.

No total, 1.500 pessoas votaram a favor de aceitar a proposta do Metrô que, entre outros pontos, prevê reajuste de 4,47%. Outras 1.294 pessoas votaram pela greve. Houve 146 abstenções.

A principal reivindicação dos metroviários era a abertura de concurso público para a reposição do quadro de funcionários. Segundo a diretora de imprensa do sindicato, Camila Lisboa, o quadro de funcionários do Metrô foi reduzido para praticamente a metade nos últimos dez anos.

Caso a paralisação de fato acontecesse, ela poderia afetar as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata. A 4-amarela, a 5-lilás e a 17-ouro são mantidas por concessionárias.

A última greve dos metroviários ocorreu em 28 de novembro de 2023. Na ocasião, a paralisação reuniu diferentes pautas e contou com trabalhadores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado), professores da rede pública e de servidores da Fundação Casa.