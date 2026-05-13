SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois dias de frio, provocado por uma massa de ar de origem polar que seguiu uma frente fria no último fim de semana, São Paulo volta a ter elevação da temperatura nesta quarta-feira (13), com o afastamento do fenômeno climático rumo ao oceano Atlântico.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta quarta ainda deve começar gelada, com termômetros oscilando em torno dos 11°C durante a madrugada.

No decorrer do dia, o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 26°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%.

A baixa umidade, por sinal, mereceu um alerta amarelo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) abrangendo norte, noroeste e áreas do interior paulista. Nesses locais, o instituto prevê taxas mínimas entre 20% e 30%, o que provoca risco de incêndios florestais e à saúde humana.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana, principalmente, de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Nesta terça, de acordo com o Inmet, a estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou a mínima de 10°C às 5h e a máxima de 21,7°C às 15h. Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, o Inmet registrou a mínima de 2,1°C, a menor temperatura do estado este ano.

No restante do Sudeste, a Climatempo prevê tempo firme na maior parte da região durante a manhã, mas com chance de chuva fraca e isolada no nordeste e interior de Minas Gerais, devido à umidade associada ao deslocamento da frente fria, além do sul mineiro.

Ao longo da tarde, o instituto indica que o fluxo de umidade favorece pancadas moderadas também entre o sul, sudoeste, região central, interior e zona da mata mineira.

Em pontos isolados do extremo norte, nordeste e leste paulista, sul e interior do Rio de Janeiro também pode chover fraco. No Espírito Santo e no nordeste de Minas, a circulação marítima mantém maior nebulosidade e chuva fraca ao longo do dia. Nas demais áreas, o tempo segue firme.

"A massa de ar frio continua favorecendo amanhecer mais gelado em São Paulo, sul de Minas e sul fluminense, enquanto o dia permanece mais ameno em áreas do centro-sul paulista, sul e interior mineiro e do Rio de Janeiro", diz a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

Na região Sul, a Climatempo indica que há chance de geada em áreas do sul e campanha, serra, interior, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, além de interior, norte, sul e serra catarinense, e áreas mais ao sul do Paraná.

No Norte e Nordeste, mais uma vez, o Inmet renovou o alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas de Roraima até Pernambuco, pegando toda a região litorânea.