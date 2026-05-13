SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Schaper Berganholi, 25, um dos sobreviventes da queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte, no início do mês, apareceu em uma imagem nas redes sociais na segunda-feira (11), ainda no hospital, onde se recupera dos ferimentos.

Ele agradeceu o autor da postagem, o médico Luiz Lorentz, um amigo que acompanha o tratamento e apareceu ao lado de Arthur na foto divulgada.

"Gratidão pela vida e pela amizade. Quis a vida que um dia nos encontrássemos para bater papo dessa maneira. Meu grande parceiro, conta comigo para sempre", escreveu o médico.

"Obrigado pelo apoio, meu irmão. Você fez toda a diferença na minha recuperação. Um grande amigo e profissional. Estamos juntos sempre", respondeu Arthur.

O passageiro sofreu fraturas na perna esquerda, que está engessada. O pai dele, o empresário Leonardo Berganholi Martins, 50, morreu no dia seguinte ao acidente. Ele era de Teófilo Otoni (MG) e dirigia a Uaitag Administradora de Convênios e Serviços, especializada em soluções tecnológicas para processos empresariais e públicos.

A aeronave com cinco pessoas a bordo bateu na lateral de um prédio residencial minutos após decolar do Aeroporto da Pampulha, deixando três pessoas mortas e duas feridas.

Além de Leonardo, morreram o piloto Wellinton de Oliveira Pereira, 34, e o médico veterinário Fernando Moreira Souto, 36, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT).

Hemerson Cleiton Almeida Souza, 53, o quinto passageiro, também ficou ferido e está internado para a recuperação.

O avião havia saído no início da manhã de Teófilo Otoni, fez escala em Belo Horizonte, onde duas passageiras desembarcaram, e iria do Aeroporto de Pampulha para São Paulo.

A Polícia Civil e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) investigam o que causou a queda.