FOLHASÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (13) uma operação quando uma quadrilha suspeita de saques fraudulentos de precatórios judiciais no Rio de Janeiro.

Policiais cumprem três mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais são cumpridas nos bairros Bento Ribeiro, Centro, Oswaldo Cruz e Praça Seca, na zona norte e oeste do Rio.

Criminosos falsificavam documentos públicos para realizar os saques. Os precatórios são requisições de pagamento emitidas pelo Judiciário para cobrar dívidas de entes públicos (União, Estados, Municípios, autarquias e fundações) após uma condenação judicial.

A prisão em flagrante de duas mulheres em novembro deu início à investigação. As duas estavam em uma agência da Caixa tentando sacar precatório judicial em nome de uma terceira pessoa no valor de R$ 500 mil.

Após as detenções, a PF conseguiu identificar outros envolvidos no esquema. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público.