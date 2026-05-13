SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma baleia jubarte, que estava morta, encalhou na última segunda-feira (11) nas proximidades das praias do Perequê e do Engenho d?Água, umas das principais da região central de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

A carcaça do animal estava no canal da Ilha, por onde passam grandes embarcações, inclusive navios petroleiros. Mas foram descartados sinais de colisão.

Segundo Julio Cardoso, um dos fundadores da Associação ProBaleia e que auxiliou no resgate, a carcaça é de um filhote macho, de 8,7 metros de comprimento.

"Deve ter desmamado há pouco tempo e não sobreviveu. Talvez não encontrou comida ou a mãe não conseguiu alimentá-lo adequadamente", afirma.

Segundo Cardoso, pelas condições da deterorização da carcaça, a baleia deve ter morrido há cerca de uma semana e boiou até encalhar no canal.

A carcaça foi rebocada pelo Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha e por funcionários da Prefeitura de Ilhabela até a praia da Siriúba, onde foram realizados procedimentos técnicos e ocorreu a necrópsia.

As equipes identificaram que o animal estava magro e sem conteúdo alimentar no estômago.

Segundo o instituto, a avaliação técnica não identificou sinais de colisão, trauma recente ou interação com embarcações.

"As baleias-jubarte utilizam a costa brasileira durante o período migratório, e a presença delas no litoral norte paulista nesta época do ano tem sido cada vez mais frequente. Com o aumento da população da espécie, também cresce o número de ocorrências envolvendo animais debilitados ou mortos", afirma o oceanólogo Hugo Gallo Neto, presidente do instituto.

A temporada de passagens de baleias jubarte pelo litoral norte paulista começou em meados do mês passado. Até esta terça-feira (12), 14 haviam sido avistadas em Ilhabela.

Entre as novidades previstas para este ano, segundo a prefeitura, está o uso de drones para ampliar o acompanhamento das baleias durante o período migratório.

No início deste mês, um grupo com seis orcas foi avistado em Ilhabela. Elas estavam em Sepituba, ao sul da ilha. Foi o terceiro avistamento registrado na região neste ano, algo que está se tornando mais frequente.

Os espécimes, que são da mesma família dos golfinhos, chegaram até ali em busca de alimento.

"Elas estavam comendo raias, vimos algumas com raias na boca", afirma Cardoso, um dos fundadores do ProBaleia, projeto de ciência cidadã recém-criado, com o objetivo de promover ações de educação ambiental e sistematizar os avistamentos de cetáceos na costa paulista.

Ilhabela é a região com maior diversidade de baleias e golfinhos da costa brasileira, com 15 espécies já identificadas, segundo José Truda Palazzo Júnior, diretor do Instituto Baleia Jubarte.