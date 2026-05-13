O trombonista Felipe Brito é a atração da live em formato multiplataforma do Jazz Livre que aapresenta nesta quarta-feira (13). Com transmissão simultânea em áudio, pelo dial da emissora, e em vídeo, no YouTube da rádio, o programa vai ao ar às 21h conduzido por Sidney Ferreira.

Embaixador da música brasileira no exterior e um dos grandes nomes do trombone contemporâneo, Felipe Brito se apresenta no Jazz Livre acompanhado de Ivan Carlos Nunes (saxofone), Renan Francisco (piano), Miguel Dias (baixo) e Luciano de Paula (bateria). Conhecido por seus projetos de grande impacto social, o trombonista interpreta obras autorais do aclamado espetáculo Tributo a Martin Luther King Jr., trabalho que une a excelência do jazz à mensagem de união e justiça.

Durante a live na Rádio MEC, Felipe conta como foi o processo de traduzir o legado e os discursos de uma das maiores figuras da história da humanidade para as notas do seu trombone e para o arranjo do quinteto. Ainda no programa, o convidado destaca como a imersão nos Estados Unidos - berço do jazz, onde mora e tem uma carreira sólida - influenciou a forma como construiu essa homenagem.

Com datas para apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo, o show Tributo a Martin Luther King Jr. traz uma forte carga emocional e política. Aos músicos Ivan, Natan, Giordano e Flávio, Sidney Ferreira pergunta como foi criar uma sonoridade que dialoga com a espiritualidade e a luta pelos direitos civis

O repertório interpretado por Felipe Brito e os quatro músicos ao longo da atração radiofônica traz Vai, Aos Amigos Da Vida, Não Deixe para Amanhã (Don't Put Off Until Tomorrow), Pegada, Chiquita Hermosa e Não Deixa Cair. Além de integrar o show, as composições autorais foram gravadas no álbum Não Deixe Para Amanhã, lançado em 2024.

Felipe Brito atua nos Estados Unidos há 14 anos como artista solo, músico orquestral, de jazz, comercial, de estúdio e solista em Cape Girardeau, St. Louis, Memphis, Nashville, Chicago, Austin, Nova York e Nova Jersey. Desde 2023, Felipe também é professor de trombone e diretor de jazz e de música comercial na Southeast Missouri State University.

Sobre o Jazz Livre

Atração diária da Rádio MEC, no ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem uma hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir por meio do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana. Thiago Regotto é o gerente executivo de rádio.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Jazz Livre - Live Felipe Brito - Tributo a Martin Luther King Jr - quarta-feira, dia 13/05, às 21h, ao vivo na Rádio MEC e no YouTube da emissora

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