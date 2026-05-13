SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem desapareceu no mar após tentar salvar uma amiga que estava se afogando na praia de Toque-Toque Grande, em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

As buscas por Bruno Barreto Otsu, 21, entraram no segundo dia nesta quarta-feira (13). O paradeiro da vítima se deu no dia 11 de maio depois que uma amiga da faculdade, também de 21 anos, foi arrastada da costeira onde estava pela correnteza marítima.

A mulher foi levada pela força da água até a praia de Barequeçaba, percorrendo aproximadamente 5 km. No local, um pescador que seguia em direção a Santos a viu à deriva e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela foi levada em segurança à faixa de areia.

A jovem que se afogava relatou aos socorristas a respeito de bruno. Segundo o GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo), ela contou que Bruno não foi atingido pela onda que a lançou no mar, mas que ele adentou no mar na tentativa de ajudá-la. Desde então, o homem não foi mais visto.

A operação de busca continua nesta quarta-feira, saindo da Ilha de Toque-Toque sentido Ponta da Sela. Durante esses dias, bombeiros contaram com lancha, helicóptero e bote de salvamento inflável.

Buscas terminaram nesta terça-feira (12) por volta das 19h. Às 17h, o Águia da Polícia Militar encerrou os trabalhos devido à baixa luminosidade e do pôr do sol. Uma embarcação ficou por mais duas horas, mas também foi retirada pelos mesmos motivos operacionais.

Família e amigos pedem ajudam nas redes sociais. "Se você possui drone e pode colaborar nas buscas aéreas, sua ajuda pode fazer toda a diferença para localizar Bruno", escreveram em comunicado.

Os dois jovens estudam Biologia na Unesp de São Vicente. Por isso, também moram na cidade e estavam em São Sebastião a passeio, conforme apurou o UOL com familiares.