SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão carregado com insumos farmacêuticos e canetas emagrecedoras foi atacado por criminosos na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13).

O crime ocorreu por volta de 00h10, na avenida Domingos de Souza Marques, na Vila Jaguara. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a equipe de vigilantes que escoltava o caminhão

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ao menos um dos vigilantes foi baleado. O motorista do caminhão foi levado como refém e ainda não foi localizado, diz a corporação.

O caminhão foi arrombado com um pé de cabra e as caixas com produtos foram abertas. Os ladrões fugiram levando medicamentos, mas parte da carga ficou espalhada na via.

O veículo que escoltava o caminhão ficou com diversas marcas de tiros, na frente e na lateral. Os criminosos também roubaram as armas que estavam com os seguranças.

Ninguém foi preso até o momento.

A reportagem entrou em contato com a empresa Engefort, responsável pela escolta, e foi informada de que os gerentes estão em reunião com o setor jurídico e devem divulgar uma nota, posteriormente, sobre o caso.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi procurada, mas não houve resposta até a publicação deste texto.