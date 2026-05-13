SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos foi presa na noite desta segunda-feira (12) suspeita de agredir duas funcionárias de um spa, no bairro de Icaraí, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Mulher teria agredido as funcionárias do local após ter atendimento recusado. Ela teria ganhado de presente do namorado um serviço no local, mas ao chegar no estabelecimento foi informada de que o procedimento não estava autorizado. As informações são da Segurança Presente, programa da Polícia Militar do Rio.

As funcionárias pediram para que a mulher se retirasse do spa e teve início a confusão. A mulher teria usado um lápis de sobrancelha para ferir o rosto de uma das funcionária. A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Ela já teve alta.

Caso foi inicialmente registrado por um policial civil à paisana. Ao notar a confusão, o policial tentou intervir, mas a situação só foi controlada após a chegada de agentes da Segurança Presente, que conseguiram conter a cliente.

Ela foi encaminhada para a 77º DP (Icaraí) e autuada por lesão corporal. Na delegacia, a agressora e outras testemunhas do caso prestaram depoimento. A funcionária que ficou ferida passou por exame de corpo de delito.

A Polícia Civil do Rio informou que "outras diligências estão em andamento para apurar os fatos". Como a suspeita não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

O UOL entrou em contato com o spa para pedir posicionamento, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.