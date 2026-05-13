SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues, 45, baleado por policiais militares na zona norte de São Paulo, foi registrada por uma câmera de segurança. O caso ocorreu na tarde de 29 de abril na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no bairro do Jaraguá.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para averiguar uma briga de trânsito entre Igor, que estava em um carro, e um motociclista. Igor avançou na direção do motociclista empunhando um facão, momento em que um dos policiais efetuou seis disparos e o outro, um.

Igor foi encaminhado ao Hospital Parada de Taipas, onde morreu. Com ele foram encontrados uma faca com lâmina de 30 centímetros, uma carteira com documentos e cartões bancários, e uma bainha. Em uma primeira análise, médicos identificaram quatro perfurações no corpo.

Um familiar contou à Folha de S.Paulo que Igor trabalhava com pequenos reparos e manutenção. Diagnosticado com esquizofrenia aos 8 anos, fazia uso contínuo de medicação controlada. Segundo o familiar, tinha grande interesse e habilidade em serviços elétricos. Morava com o pai, de quem cuidava devido à saúde comprometida dele.

A família critica a condução da abordagem pela PM e afirma ter identificado falhas, como a não utilização de arma de choque elétrico, o taser. A família também questiona a escassez de informações oficiais e contesta a falta de versão do motociclista sobre o ocorrido em boletim de ocorrência.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que todas as circunstâncias do caso são apuradas por meio de Inquérito Policial Militar, inclusive com análise das imagens das câmeras corporais dos agentes.

"Conforme protocolo, os policiais foram encaminhados para avaliação psicológica. Paralelamente, a Polícia Civil investiga o caso por meio de inquérito no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa)."

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o número de pessoas mortas por policiais militares em serviço cresceu 17% na cidade de São Paulo no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.