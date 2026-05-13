Hoje, a programação se intensifica em Santo Amaro, com rituais, xirês, cerimônias públicas e atividades culturais que se estendem até domingo (17). Entre os rituais mais aguardados estão a lavagem do busto de João de Obá e a entrega de presentes a Iemanjá e Oxum.

Oficialmente, a programação começou no último domingo (10), com uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em homenagem ao babalorixá João de Obá, fundador do Bembé. A festa surgiu em 1889, como um ato de celebração pela abolição da escravidão no Brasil, um ano depois da assinatura da Lei Áurea. A Iabé do Bembé, Ana Rita Machado, professora da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), explica que o ritual se estende até domingo.

"Tem uma parte que começa a ser feita mais ou menos 8 ou 15 dias antes, que é a parte mais sigilosa e interna do candomblé. A parte que é pública começa com a alvorada, chamando as pessoas para irem para o mercado. E, depois da alvorada, a gente faz a liturgia de consagração do barracão onde vai acontecer o xirê do Bembé. O mais significativo é o próprio candomblé, que é o xirê que acontece três dias, de 13 a 16 de maio, dia em que chega o presente principal no mercado. No domingo, o presente sai do mercado e vai para ser entregue a Iemanjá e Oxum na praia de Itapema", afirma.

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