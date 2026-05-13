SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vereadora Amanda Paschoal (PSOL) apresentou pedido para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Municipal de São Paulo para investigar a explosão de gás no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, causada por uma obra da Sabesp, na última segunda (11).

Na justificativa, a vereadora cita a morte do segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, que dormia em sua residência no momento do ocorrido. Ela relaciona o episódio ao caso da idosa Clélia Pimentel, 79, que morreu esmagada dentro da sua própria casa em Mauá (Grande SP), quando uma tubulação da empresa rompeu e atravessou o imóvel, em setembro de 2025.

A iniciativa busca investigar riscos de novos acidentes, falhas operacionais e de fiscalização, eventuais irregularidades e as condições de segurança das obras da Sabesp na cidade.

O requerimento feito à Câmara Municipal solicita a investigação da Sabesp e da Comgás e a adoção de protocolos de segurança durante as obras, como plano de evacuação e comunicação de riscos à população do entorno.

Por fim, cobra um plano de indenização e acolhimento às vítimas pelas empresas envolvidas.

Para a instauração de uma CPI, é necessária assinatura de um terço dos 55 membros da Câmara, o equivalente a 19 apoios.

Nesta sexta (13), representantes da Sabesp e da Comgás afirmaram nesta quarta-feira (13) que as empresas compartilharam previamente mapas da rede subterrânea e atuavam em conjunto na obra onde ocorreu a explosão. As concessionárias, porém, evitaram apontar responsabilidades pelo incidente.

Técnicos da Defesa Civil e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) vistoriaram 105 imóveis na região e liberaram 86 para o retorno das famílias.

Cinco foram completamente interditados e deverão ser demolidos. Outros 14 tiveram interdição cautelar, como medida preventiva. Nesse

último caso, as famílias só podem entrar nas casas para buscar roupas e outros objetos com o acompanhamento da Defesa Civil.

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LINHA DO TEMPO DA EXPLOSÃO NO JAGUARÉ

Sexta (8)

Dia em que a Sabesp iniciou as obras na rua Piraúba, no Jaguaré, segundo moradores

Segunda (11)

Entre 12h e 13h - Moradores relatam início do cheiro de gás

Após esse horário, moradores afirmam ter alertado os funcionários da Sabesp do risco de explosão. O ponto do escape do gás foi encontrado, mas os funcionários disseram que ainda avaliavam a situação

15h15 - Horário em que a Comgás afirma ter recebido um chamado sobre o vazamento de gás

15h37 - Hora da chegada da equipe da Comgás ao local, segundo nota da empresa, que afirma ainda ter eliminado o vazamento

16h05 - Explosão ocorre quando algumas pessoas caminham pela rua e outras conversam na calçada. Houve uma morte e três vítimas feridas levadas para atendimento médico. No total, foram 10 casas interditadas e 36 atingidas indiretamente, inclusive o condomínio ao lado, deixando 160 pessoas desalojadas

16h09 - Corpo de Bombeiros recebe uma chamada informando da explosão e envia seis viaturas para o local. Com a confirmação da gravidade do caso, outras nove equipes foram designadas. Também atenderam a ocorrência equipes da Polícia Militar, Samu, Polícia Civil e Defesa Civil

18h15 - Porta-voz anuncia que bombeiros encontraram o corpo do segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, que morreu enquanto dormia durante a explosão