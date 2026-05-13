RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem procurado pela Justiça da Argentina e incluído na difusão vermelha da Interpol foi preso pela Polícia Federal na noite desta terça-feira (12), em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Ele havia sido condenado no país vizinho por posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e violência de gênero. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Federal, o mandado de prisão contra o suspeito estava em aberto desde março deste ano, após a condenação pela Justiça argentina.

No Brasil, o homem também já havia sido preso em flagrante por violência doméstica e respondia ao processo em liberdade.

Após um levantamento inicial, o Escritório Central Nacional da Interpol, em Brasília, entrou em contato com as autoridades argentinas, que solicitaram a inclusão do nome do foragido na difusão vermelha da organização internacional. Esse mecanismo é utilizado para localizar e prender procurados em diferentes países.

Com o pedido internacional em andamento, o STF (Supremo Tribunal Federal) expediu um mandado de prisão preventiva para fins de extradição. A ordem foi cumprida pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Interpol no Rio de Janeiro.

Depois dos procedimentos de rotina, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça até a conclusão do processo de extradição para a Argentina.