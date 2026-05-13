SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Imagine ficar 84 dias seguidos apenas com a luz do dia, sem anoitecer? Isso acontece em alguns lugares do mundo, como na cidade de Utqiagvik, no Alasca.

O fenômeno é conhecido como sol da meia-noite e acontece durante o verão em regiões próximas ao Polo Norte. O motivo é a inclinação do eixo da Terra durante seu movimento de translação ao redor do Sol.

Em Utqiagvik - antiga Barrow - o Sol fica visível por cerca de 84 dias consecutivos. Para se ter ideia, o último pôr do sol na cidade ocorreu em 11 de maio. Com isso, o astro só voltará a desaparecer no horizonte em 2 de agosto.

A cidade tem atualmente cerca de 4,5 mil habitantes. Aproximadamente 60% da população é formada pelos inupiat, povo indígena nativo do Alasca conhecido como "povo do gelo".

O mais impressionante é que o cenário muda completamente durante o inverno. Na chamada "noite polar", que começa por volta de novembro, o Sol pode passar semanas e até meses sem aparecer, deixando a região em total escuridão.

Os dois fenômenos acontecem todos os anos. Eles também são comuns em partes da Noruega, Suécia, Finlândia, Canadá, Groenlândia e Rússia, embora geralmente por períodos menores em comparação à cidade do Alasca.

Quanto mais perto do Polo Norte, maior a duração do fenômeno. Na cidade norueguesa de Tromsø, por exemplo, o sol da meia-noite costuma durar cerca de dois meses.