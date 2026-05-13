SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) foi baleado na tarde desta quarta-feira (13) durante operação em uma favela na Vila Prudente, zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o disparo atingiu e atravessou a perna do agente.

A Polícia Militar informou que uma equipe que patrulhava a rua Dianópolis encontrou o policial civil saindo da favela ferido.

O helicóptero Águia foi acionado para apoio.

Equipes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos) e do GER (Grupo Especial de Reação), da Polícia Civil, foram mobilizadas para a área em busca do autor do disparo.