SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse hoje que o governo estadual não vai abrir mão de responsabilizar as concessionárias, Comgás e Sabesp, pela explosão que deixou um morto e três feridos no Jaguaré nesta semana.

Tarcísio declarou que o IC (Instituto de Criminalística) está fazendo um laudo pericial para determinar como o incidente ocorreu. "Não vamos abrir mão também de responsabilizar as concessionárias. De aplicar as sanções previstas no regulamento e contrato em função deste acidente", declarou o governador em entrevista coletiva nesta tarde.

Governador afirma, porém, que o Estado e as concessionárias atuam em sinergia neste momento. Ele disse que a gestão e as empresas buscam amparar as famílias, o que é mais importante agora.