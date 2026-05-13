SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A freira brasileira Nadir Santos da Silva, 45, morreu afogada durante um passeio comunitário em uma praia da Sicília, no sul da Itália, após tentar salvar outras irmãs da congregação da qual era líder local. O caso foi divulgado pelo Vatican News, agência de notícias oficial do Vaticano, nesta terça-feira (12). A data do afogamento não foi informada.

Segundo a publicação, Nadir e outras religiosas das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo (CMES) estavam em uma área rasa do mar quando foram surpreendidas por ondas fortes que as arrastaram. A freira conseguiu ajudar e salvar algumas companheiras, mas acabou perdendo as forças durante o resgate.

Uma das irmãs ainda tentou socorrê-la e tirá-la da água, porém Nadir já estava inconsciente. Ela não resistiu.

Em homenagem publicada pelo Vatican News, o monsenhor Bruno Lins, que acompanhou a religiosa como diretor espiritual por muitos anos, destacou sua intensidade e dedicação à fé.

"A Irmã Nadir não era uma pessoa de meios-termos. Era uma mulher incapaz de se contentar com o medíocre, sempre em busca da plenitude e recusando qualquer forma de superficialidade. Sua busca por Deus foi sincera e marcada pela autenticidade", afirmou.

Nascida no interior da Bahia, em 10 de agosto de 1980, Nadir mudou-se para São Paulo aos 6 anos de idade. Antes de ingressar na vida religiosa, viveu uma juventude distante da fé e chegou a se definir como punk e anarquista.

De acordo com o Vatican News, sua trajetória foi marcada por uma profunda transformação espiritual, que a levou à vida consagrada, assumida com intensidade e senso de propósito. Como lema pessoal, escolheu uma frase de São João Paulo II: "O amor me explicou tudo".

O funeral da religiosa está marcado para quinta-feira (14), às 16h no horário local, na Igreja Matriz de San Giovanni La Punta, na região de Catânia, cidade italiana à qual ela mantinha forte ligação. A cerimônia será presidida pelo arcebispo Luigi Renna.