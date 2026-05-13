As estações foram implantadas por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Câmara dos Deputados.

Com a nova estrutura, o público passa a ter acesso à programação dos canais da EBC, como a TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde, além das transmissões da TV Câmara dos Deputados, da TV Senado e de conteúdos produzidos pela Câmara Municipal.

A cerimônia de lançamento reuniu autoridades municipais, estaduais e federais. Entre os presentes estiveram o gerente de Engenharia de Rádio e TV da EBC em São Paulo, Alexandre da Mata; o vereador e presidente da Câmara Municipal de Peruíbe, Adilson da Silva Oliveira; o gerente da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República para a Região Sudeste, Carlos Eli; o gerente substituto da regional da Anatel em São Paulo, José Sverzut; e o diretor da TV Alesp e representante da TV Câmara dos Deputados, Gilberto Caracanha.

A expansão do sinal digital representa um avanço na democratização da comunicação com oferta de programação qualificada e maior integração entre o poder público e a população. O investimento federal destinado à iniciativa no município foi de R$ 607.784,00. O sinal alcança mais de 140 mil habitantes de Peruíbe, Itanhaém e Itariri.

Peruíbe passa a contar com novos canais públicos de TV digital, ampliando o acesso da população à informação, educação e cultura. O projeto fortalece a transparência, a democratização da informação e a participação social, oferecendo programação plural por meio da multiprogramação e reforçando também o compromisso do Estado com o acesso universal à comunicação. Trata-se de um passo importante para aproximar o cidadão do poder público e fortalecer a democracia, afirmou o gerente da EBC Alexandre da Mata na ocasião.

Multiprogramação Canais da EBC

1.1 TV Brasil

1.2 Canal Gov

1.3 Canal Educação

1.4 Canal Saúde

Multiprogramação Rede Legislativa

11.1 TV Câmara dos Deputados

11.2 TV Assembleia

11.3 TV Câmara Municipal

11.4 TV Senado

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