As etapas estaduais da 4ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca serão realizadas no mês de junho em diversos estados. O objetivo é mobilizar pescadores, aquicultores, trabalhadores do setor, comunidades tradicionais, pesquisadores e demais atores envolvidos na cadeia produtiva do pescado no país.

Retomada após 16 anos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a Conferência possibilita a participação social na construção de políticas públicas para os setores pesqueiro e aquícola.

Além das etapas estaduais e distrital, estão previstas conferências livres e temáticas e uma etapa virtual. A etapa nacional presencial, será realizada em Brasília (DF), de 11 a 13 de novembro.

As datas das conferências nos demais estados serão divulgadas em breve. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira as datas das 13 conferências já confirmadas pelos governos estaduais:

  • Rio Grande do Norte - 03/06
  • Sergipe - 10/06
  • Minas Gerais - 11 e 25/06
  • Bahia 16 e 17/06
  • Ceará - 17/06
  • Amapá - 17 e 18/06
  • Distrito Federal - 19/06
  • Alagoas - 20/06
  • Amazonas - 30/06
  • Tocantins - 30/06
  • Pernambuco - 02/07
  • Rio Grande do Sul 02/07
  • Roraima - 03/07

Tags:
aquicultura e pesca | conferências estaduais | Ministério da Pesca e Aquicultur

Agência Brasil - Conferências estaduais de aquicultura e pesca serão em junho e jullho

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se