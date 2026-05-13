O objetivo é mobilizar pescadores, aquicultores, trabalhadores do setor, comunidades tradicionais, pesquisadores e demais atores envolvidos na cadeia produtiva do pescado no país.

Retomada após 16 anos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a Conferência possibilita a participação social na construção de políticas públicas para os setores pesqueiro e aquícola.

Além das etapas estaduais e distrital, estão previstas conferências livres e temáticas e uma etapa virtual. A etapa nacional presencial, será realizada em Brasília (DF), de 11 a 13 de novembro.

As datas das conferências nos demais estados serão divulgadas em breve.

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Confira as datas das 13 conferências já confirmadas pelos governos estaduais:

Rio Grande do Norte - 03/06

Sergipe - 10/06

Minas Gerais - 11 e 25/06

Bahia 16 e 17/06

Ceará - 17/06

Amapá - 17 e 18/06

Distrito Federal - 19/06

Alagoas - 20/06

Amazonas - 30/06

Tocantins - 30/06

Pernambuco - 02/07

Rio Grande do Sul 02/07

Roraima - 03/07

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aquicultura e pesca | conferências estaduais | Ministério da Pesca e Aquicultur