RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos foi presa na noite desta terça-feira (12) após agredir a gerente e uma funcionária de um spa em Icaraí, na zona sul de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a Operação Segurança Presente, a confusão começou depois que a cliente tentou utilizar um serviço que não estava autorizado pelo estabelecimento. O nome da mulher presa não foi divulgado pelas autoridades.

O caso ocorreu na unidade do Buddha Spa localizada na rua Miguel de Frias. De acordo com os agentes, funcionários do estabelecimento identificaram um problema na autorização do procedimento, que teria sido dado de presente pelo namorado da cliente. Após ser informada de que não poderia realizar o serviço, a mulher teria iniciado uma discussão com a equipe do local.

Ainda segundo os agentes, a situação evoluiu para agressões físicas. A cliente teria usado um lápis de sobrancelha para perfurar o rosto de uma funcionária, causando sangramento intenso. A gerente do estabelecimento também ficou ferida.

As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima. A direção da unidade disse que elas foram atendidas na unidade na noite de terça-feira e receberam alta no mesmo dia.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Operação Segurança Presente pela região. Os agentes afirmam que encontraram um policial civil tentando separar a briga entre as três mulheres e auxiliaram na contenção da suspeita, que estaria alterada e resistindo às ordens para interromper as agressões.

Em nota, a Polícia Civil disse que o caso foi comunicado na 77ª DP (Icaraí), onde os envolvidos prestaram depoimento.

Segundo a corporação, uma das vítimas foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal para exame de corpo de delito.

Na tarde desta quarta-feira (13), o perfil oficial da unidade do Buddha Spa em Icaraí disse em um comunicado que o espaço permaneceria fechado "devido a questões internas" e que os atendimentos vão ser retomados nesta quinta (14).

A reportagem tentou contato com a unidade por volta das 17h50, por meio do número de WhatsApp divulgado no perfil oficial do estabelecimento, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.