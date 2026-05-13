SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias após rechaçar a possibilidade de novas negociações, a reitoria da USP anunciou nesta quarta-feira (13) a criação de uma comissão de moderação e diálogo institucional, um novo canal para debate com os estudantes em greve há um mês na universidade.

Segundo a instituição, o órgão contará com "profissionais com experiência em mediação e resolução de conflitos" para intermediar as conversas entre representantes discentes e membros da gestão.

A reitoria de Aluisio Segurado não informou quem são esses profissionais nem fixou data para a primeira reunião. Disse apenas que o encontro será agendado "com a brevidade necessária".

O anúncio da comissão vem após dias de impasse. A gestão da USP havia encerrado unilateralmente as rodadas de negociação com os estudantes, o que motivou a ocupação do prédio da reitoria em 7 de maio. Três dias depois, a Polícia Militar desocupou o espaço com uso de gás lacrimogêneo e cassetetes -episódio que gerou repúdio de parlamentares e de setores da própria comunidade acadêmica.

A instituição diz que a reabertura das negociações "exige reconhecimento dos limites institucionais, administrativos e orçamentários que envolvem determinadas demandas".

Os estudantes pedem que o Papfe (Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil) chegue ao valor de um salário mínimo paulista (R$ 1.804). O auxílio integral hoje é de R$ 885 mensais. A reitoria havia oferecido reajuste pelo IPC-Fipe, elevando o benefício a R$ 912. A proposta foi rejeitada pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes).

A greve na USP foi o estopim para um movimento em todas as universidades estaduais paulistas por melhores condições de permanência estudantil. Unicamp e Unesp veem cada vez mais cursos paralisados.

Nesta quinta-feira (14), o Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, o Cruesp, terá uma reunião para deliberar sobre o tema. Uma manifestação foi agendada para o mesmo horário, em frente ao prédio da reitoria da Unesp, no centro da capital.