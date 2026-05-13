BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro revogou nesta quarta-feira (13) a prisão do influenciador Luan Lennon, que havia sido detido sob suspeita de forjar um furto de celular na capital fluminense para produzir vídeos para as redes sociais.

A decisão também vale para os dois homens apontados como integrantes da equipe do influenciador, Enzo Raphael Ferreira e Gabriel Henrique Helmold Batista.

Os três haviam sido detidos em flagrante na última quinta (7) por suspeita de denunciação caluniosa e a prisão deles foi convertida em preventiva (sem prazo) no sábado (9). O influenciador foi levado ao presídio José Frederico Marques, localizado em Benfica, na zona norte do Rio.

A reportagem procurou por mensagem nesta quarta o advogado que representa Luan Lennon e Enzo Raphael, mas não houve retorno até a publicação.

No último domingo, ele afirmou que o juiz da decisão anterior havia baseado a medida em vídeo que não consta nos autos. A reportagem não conseguiu localizar a advogada que representa Gabriel Henrique.

Na ordem que determinou a soltura dos suspeitos, o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da 1ª Vara das Garantias da Comarca da Capital, afirmou que não há motivos que justifiquem a manutenção da prisão.

Ele citou que os suspeitos não possuem antecedentes criminais e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.

"Além do mais, o Ministério Público informa que oferecerá acordo de não persecução penal em favor dos investigados", disse o magistrado.

Luan, Enzo e Gabriel deverão cumprir medidas cautelares, como o comparecimento mensal ao Juízo e estão proibidos de saírem da comarca.

Houve mudança de posicionamento também da Promotoria entre a decisão atual e a anterior, que havia convertido a prisão dos suspeitos em preventiva.

No último sábado, o magistrado Danilo Nunes Cronemberger Miranda, da Central de Custódia, havia acatado a recomendação do Ministério Público e negado o argumento das defesas, que solicitaram a liberdade dos suspeitos.

O magistrado afirmou na ocasião que a gravidade do delito, a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima e a instrução criminal justificam a manutenção da prisão dos suspeitos.

RELEMBRE O CASO

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar uma ocorrência de possível furto de celular na praça da República, no centro da capital fluminense. No local, os policiais encontraram um homem que estava detido por testemunhas. Um telefone celular foi apreendido.

Um homem se apresentou como vítima do suposto furto e outras três pessoas disseram ter testemunhado o caso. Todos os envolvidos foram levados para a 4ª DP (Presidente Vargas).

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o crime havia sido forjado para gravação de conteúdo para redes sociais.

Segundo os agentes, Luan teria aproveitado a falha no fechamento automático do vidro de um carro e combinado com um flanelinha para convencer uma pessoa em situação de rua, mediante pagamento de R$ 30, a retirar um celular do interior do veículo.

Ainda segundo os investigadores, toda a ação era filmada pelo influencer, que estaria do outro lado da rua, em um carro. Em seguida, ele teria abordado o suposto autor do furto e tentado dar voz de prisão.

O homem afirmou não ter participação em qualquer esquema criminoso e contou que havia sido incentivado a pegar o aparelho. Na delegacia, os policiais observaram que o modelo de celular que aparecia no vídeo do influenciador como supostamente furtado divergia do aparelho do proprietário do veículo, que também disse não reconhecer o celular do vídeo como dele.

Nas redes sociais, Luan Lennon acumula mais de um milhão de seguidores. Em seu perfil, ele se apresenta como carioca, empresário e acadêmico de direito, além de afirmar que atua "combatendo a desordem" no estado do Rio.

Em 2024, ele disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio pelo PL, mas não foi eleito.