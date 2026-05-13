SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora grande parte das cenas remetam a situações ocorridas em outros estados, a cinebiografia que é centro do escândalo político envolvendo o pré-candidato do PL à Presidência da República Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi gravada na cidade de São Paulo. "Dark Horse" retrata parte da trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A cena em que ele foi atacado por Adélio Bispo em Juiz de Fora (MG), em 2018, foi gravada em dezembro de 2025 nas ruas Roberto Simonsen e Floriano Peixoto, no centro da capital paulista, por exemplo. As vias ficaram bloqueadas para o tráfego.

Parte dos figurinos e dos equipamentos utilizados estava disposta na rua Roberto Simonsen, em frente ao largo do Pateo do Collegio ao Museu das Favelas, nas proximidas da paraça da Sé. A reportagem presenciou o momento em que parte do elenco, figurantes e equipe percorriam as duas pequenas vias, simulando o público que acompanhava o ex-presidente em Juiz de Fora (MG) fugia após a facada contra Bolsonaro.

Segundo áudio revelado pelo site The Intercept, Flávio pediu dinheiro para as filmagens a Vorcaro. O pré-candidato nega ter oferecido ou recebido vantagens no pedido. A Go Up Entertainment, produtora do filme, negou à Folha o recebimento de repasses de verba do ex-banqueiro, do Banco Master.

A filmagem em vias e espaços públicos da cidade gerou polêmica à época.

As gravações no Memorial ocorreram por meio de cessão onerosa com a produtora Go Up Enterntainment, por R$ 125.921,36. A autorização da Fundação Memorial da América Latina incluiu o Foyer do Auditório Simón Bolívar, o Anexo dos Congressistas, o Auditório da Biblioteca Latino-Americana e a Praça da Sombra, referente ao período de 19 a 22 de novembro.

Outra das locações foi o Hospital Indianópolis, na zona sul, como noticiou a Folha. As gravações duraram mais de três meses.

O filme tem direção do americano Cyrus Nowrasteh, conhecido por trabalhos ligados à direita americana. Bolsonaro foi interpretado por Jim Caviezel, conhecido especialmente por ter interpretado Jesus Cristo, em "A Paixão de Cristo", filme de Mel Gibson.

O ator divulgou, em rede social em abril de 2026, que a obra irá estrear em setembro deste ano.

A produtora responsável pelo longa recebeu R$ 2 milhões em recursos públicos por meio de três CNPJs nas áreas de tecnologia e esportes.