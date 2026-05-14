RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com apresentações de Péricles, Duquesa, Melly, Jotapê e Kaê Guajajara, a 9ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial aconteceu na noite desta quarta-feira (13) no Qualistage, no Rio de Janeiro. A premiação é promovida pelo ID_BR (Instituto Identidades do Brasil) e neste ano tem como tema o "Surrealismo Afro-Indígena Brasileiro", que convida o público a sonhar "o que parece impossível" para construir futuros mais justos.

O evento reuniu artistas, lideranças sociais, intelectuais e representantes empresariais para celebrar e dar visibilidade a iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial no Brasil. Ao longo dos anos, a premiação já reconheceu mais de 50 marcas e personalidades e reuniu mais de 60 empresas patrocinadoras.

A noite começou com a esquete "Onironautas das Encruzilhadas" e apresentação de Péricles e Bruna Black, cantando "Tá Escrito". Duquesa, Ajulliacosta e Souto protagonizaram a segunda atração musical, anunciada pela ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros de Oliveira.

Com participação da escola de samba Beija Flor, o evento contou com apresentações de dança coreografadas pela direção artística de Gil Alves, direção musical de Max Viana e roteiro de Dimas Novais. De acordo com a organização, todas as atrações buscam valorizar os talentos de pessoas negras e de povos originários.

As categorias contempladas pelo Prêmio Sim integram os pilares de cultura, educação e empregabilidade. Além das categorias já conhecidas, esta edição inclui "Escolas SIM: Secretarias de Educação Referência", que reconhece iniciativas de promoção da equidade racial por meio da educação integral.

A primeira fase da premiação partiu de indicações do público pela internet. Os votos foram validados por meio de curadoria externa e então um júri especializado votou para definir os vencedores.

Entre os jurados e apresentadores do prêmio estão a professora e escritora Lia Vainer, a jornalista Aline Midlej, o chef Tukumã Pataxó, a gestora pública Iara Viana, entre outros. O evento será transmitido pela Globo no dia 24 de maio, após o Fantástico. Conheça os vencedores e os finalistas:

CULTURA

Arte em Movimento: Artistas negros e indígenas que atravessam linguagens, territórios e gerações para construir novas narrativas.

Vencedor: Dalton Paula | Sertão Negro

Finalistas:

Eric Terena

Instituto Alok | O Futuro é Ancestral

Souto

Zumví Arquivo Afro Fotográfico

Destaque Publicitário: Ações que utilizam a comunicação como ferramenta de transformação social, promovendo debates sobre racismo estrutural, representatividade, memória, território, autoestima e direitos dos povos negros e indígenas no Brasil.

Vencedor: Alma Preta Jornalismo

Finalistas:

Banco do Brasil

Grupo L?Oréal Brasil

Instituto Yduqs e Idomed

Mídia Indígena, Apib, Anmiga e ISA

Natura

Vivo (Telefônica SA)

Influência e Representatividade Digital: Personalidades negras e indígenas que se destacam nas redes sociais.

Vencedor: Cunhaporanga

Finalistas:

Igão e Mítico | Podpah

Preta Letrada

Raoni Oliveira

Xohãhi Pataxó

Raça em Pauta: Criadores e comunicadores que mantêm o debate racial em movimento, provocando reflexão, ampliando perspectivas e enfrentando silêncios históricos.

Vencedor: Rádio Nacional dos Povos

Finalistas:

Angu de Grilo | Podcast

Ponte Jornalismo

Educação

Educação e Oportunidade: Reconhece iniciativas que ampliam acesso, reinventam formas de aprender e criam caminhos mais justos, diversos e inclusivos para o desenvolvimento de pessoas e territórios.

Vencedora: Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira)

Finalistas:

Educafro

Instituto da Hora

Escolas SIM: Iniciativas de educação integral como ferramenta para a promoção da equidade racial.

Vencedora: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

Finalistas:

Secretaria de Educação do Estado da Bahia

Secretaria de Educação do Estado de Goiás

Secretaria de Educação do Estado do Piauí

Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado da Educação (4ª Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena)

Secretaria Municipal de Educação de Araruama

Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza

Secretaria Municipal de Vitória

Inspiração: Referências em educação antirracista, gestores públicos e guardiões das tradições populares do país.

Vencedor: Daniel Munduruku

Finalistas:

Kátia Schweickardt

Tia Surica

Intelectualidade: Reconhece pensadores que produzem conhecimento e tensionam estruturas para ampliar horizontes, provocam reflexão crítica e contribuindo para a construção de novas formas de entender e transformar a sociedade.

Vencedora: Bárbara Carine

Finalistas:

Michel Alcoforado

Yamalui Kuikuro

Empregabilidade

Liderança: Reconhece lideranças que desafiam estruturas, ampliam oportunidades e constroem caminhos mais equitativos para quem vem depois.

Vencedora: Luana Ozemela

Finalistas:

Debora Mattos

Fernanda Lopes Larsen

Trajetória Empreendedora: Reconhece negócios que geram impacto e inovação a partir da pauta racial, criando soluções, movimentando a economia e transformando realidades em diferentes territórios.

Vencedora: Dendezeiro

Finalistas:

Takumã Kuikuro

Thallita Flor

Comprometimento Racial: Empresas e organizações que desenvolvem ações consistentes e estruturadas voltadas à promoção da equidade racial no ambiente de trabalho, com impacto direto na população negra e indígena.

Vencedores: Grupo L'Oréal Brasil e Natura

Finalistas:

Natura

Unilever

Aegean

Assaí

Banco do Brasil

Carrefour

Motiva

Volkswagen

*A repórter viajou a convite do ID_BR