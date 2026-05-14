SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para a região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (14) é praticamente a mesma observada na véspera, com tempo aberto desde cedo, baixa umidade do ar e temperaturas em elevação no decorrer das horas.

De acordo com os dados dos institutos meteorológicos, a temperatura deve variar da mínima de 12°C de manhã à máxima de 26°C à tarde.

No período mais quente, a expectativa é de baixa umidade do ar, assim como nesta quarta (13). Mais uma vez, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo abrangendo praticamente todo o estado com previsão de taxas mínimas de umidade entre 20% e 30%, o que provoca risco de incêndios florestais e à saúde humana.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana, principalmente, de crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Nesta quarta, de acordo com o Inmet, a estação do Mirante de Santana, na zona norte, registrou a mínima de 10,9°C às 7h e a máxima de 25,3°C às 15h. Nesse horário, a umidade atingiu 26% na capital.

Nos demais estados do Sudeste, a Climatempo prevê que a circulação de ventos marítimos favorecerá chuva fraca e isolada no litoral norte do Espírito Santo desde cedo. Em Minas Gerais, especialmente na região de Belo Horizonte, deverá ocorrer chuva moderada devido à circulação de umidade.

Entre o fim da manhã e a tarde, o instituto também indica que pode chover no litoral norte do Rio de Janeiro, sul capixaba, leste e interior mineiro. "Em áreas do sul e serra do Rio de Janeiro, extremo leste paulista, sul e nordeste mineiro, além do interior e norte do Espírito Santo, há possibilidade de chuva fraca causada pela entrada de umidade marítima e cavados atmosféricos", diz a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

À tarde, as temperaturas voltam a subir, mas seguem mais amenas no sul mineiro, Rio de Janeiro e centro-sul de São Paulo. O mar permanece agitado no litoral fluminense e norte paulista. A umidade do ar entra em atenção no norte mineiro, Triângulo Mineiro e interior paulista, com índices abaixo dos 30%.

MAIS UM DIA DE FRIO NO SUL E CHUVA NO NORTE-NORDESTE

A Climatempo também destaca o contraste do clima nas regiões Sul, Norte e Nordeste do país nesta quinta-feira. Enquanto no Sul o tempo deve ficar mais firme, mas frio, áreas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste continuam sob influência de instabilidades que favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes.

Para o instituto, o destaque fica para o litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além do Norte do país, onde há risco de temporais e acumulados elevados.

No Sul, as temperaturas mínimas ficam mais baixas pela manhã, com sensação de frio e possibilidade de geada em áreas de serra, interior catarinense e extremo sul do Paraná. Durante a tarde, as temperaturas sobem um pouco, mas o clima permanece agradável.

Entre a tarde e a noite, porém, áreas de instabilidade favorecem pancadas de chuva fracas a moderadas no oeste e sudoeste do Paraná, com trovoadas. No litoral e leste catarinense, além do litoral norte e sul do Rio Grande do Sul, há chance de chuva fraca e isolada devido à circulação marítima e à passagem de uma frente fria oceânica. O restante da região segue com tempo firme.