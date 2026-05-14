SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes fechou serviço voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua na região central da capital. O local, funcionava desde 2024, oferecia banho, banheiro, lavanderia, atendimento técnico especializado e atividades.

Em nota, a gestão informou que a demanda do equipamento será absorvida por outros serviços municipais distantes de 200 a 700 metros do endereço fechado, que fica na Sé. A prefeitura afirma que, somente na região central, os Núcleos de Convivência para Adultos em Situação de Rua disponibilizam mais de 2.700 vagas por mês.

A administração municipal diz que o encerramento da unidade decorre de "avaliação técnica e administrativa" para aprimorar a rede de serviços no território, considerando a existência de outros espaços nas proximidades.

Em outubro do ano passado, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar o impacto da redução de R$ 1 bilhão no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em relação à proposta aprovada pelo Comas (Conselho Municipal de Assistência Social).

A gestão ressaltou que a cidade tem a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 27 mil vagas de acolhimento diário.