SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu 16 pessoas em uma operação contra quadrilha especializada no roubo e receptação de correntes de ouro, nesta quinta-feira (14).

Os criminosos atuam principalmente na região central da capital paulista, segundo a investigação.

A Operação Eldorado é coordenada pelo Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado), da 1ª Seccional, e busca cumprir 21 mandados de prisão.

Do total de 16 mandados cumpridos contra os suspeitos, 9 são de pessoas capturadas durante a operação. Outras sete já estavam presas por envolvimento em crimes semelhantes, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado).

Os agentes apreenderam, durante as buscas, correntes de ouro, aparelhos celulares e outros objetos de interesse para o avanço das investigações.

A operação continua para localizar os demais investigados e aprofundar as apurações sobre a atuação do grupo criminoso na região central da cidade.