SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O avião experimental suíço Solar Impulse 2, conhecido por ter dado a volta ao mundo sem usar combustível, caiu no Golfo do México após um voo de teste, de acordo com a France 24.

A aeronave decolou de Stennis, no Mississippi, em 26 de abril, e caiu no mar em 4 de maio. O dono atual do Solar Impulse 2, a empresa Skydweller Aero, disse que o acidente ocorreu durante uma operação planejada de pouso controlado na água.

Empresa havia transformado o avião em um drone para testes ligados a missões militares. Em comunicado, a Skydweller Aero afirmou: "Em última análise, um voo recorde de 8 dias e 14 minutos valida a realidade do voo perpétuo movido a energia solar em um ambiente relevante para missões militares".

Investigação ficou a cargo do órgão de segurança de transportes dos EUA. O National Transportation Safety Board informou que apura as causas do acidente.

POR QUE O SOLAR IMPULSE 2 FICOU FAMOSO

O Solar Impulse 2 entrou para a história em 2016 ao completar uma viagem ao redor do planeta sem usar combustível de aviação. Pilotado pelos suíços Bertrand Piccard e Andre Borschberg, o avião fez o trajeto em 17 etapas.

A volta ao mundo somou cerca de 43.000 km e exigiu 23 dias de voo ao longo de quatro continentes e dois oceanos. O projeto virou símbolo do potencial da energia solar na aviação experimental.

Depois da viagem histórica, a aeronave foi vendida e passou por adaptações para novos testes. A Skydweller Aero comprou o avião e disse que a conversão para operação não tripulada buscava ampliar o tempo de permanência no ar.