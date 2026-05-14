SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (14) o homem que estava internado em estado grave após a explosão que atingiu casas no bairro do Jaguaré. A informação foi divulgada pelo próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Vítima foi identificada como Francisco Altino, 57, que estava internado no Hospital Regional de Osasco. Em agenda na tarde de hoje, Tarcísio informou que está "dando toda a assistência à família".

Documentos da vítima só foram encontrados hoje, dias após a explosão. A informação foi dada ao UOL pela líder comunitária Ana Cristina Ferreira, que está no hospital.

Além de Altino, outro homem, de 45 anos, morreu na explosão. Corpo de Alexsandro Fernandes, que era vigilante, foi retirado dos escombros e reconhecido pelo enteado.

A explosão atingiu residências e deixou um morto e três feridos na segunda-feira. O incidente ocorreu na área próxima à rua Dr. Benedito de Moraes Leme com a rua Piraúba, na zona oeste de São Paulo.

A Sabesp confirmou que uma rede de gás foi atingida durante trabalho da empresa no local. A explosão ocorreu enquanto a equipe técnica realizava o reparo, acrescentou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Outras três pessoas ficaram feridas: o homem que morreu hoje, uma vítima que recebeu alta no dia seguinte e uma terceira pessoa, que segue internada no Hospital das Clínicas. As identidades das outras vítimas não foram divulgadas.

Funcionários da Comgás também estavam na área da explosão, informou a Polícia Militar. Em nota, sem citar a Sabesp, a Comgás declarou ter recebido um chamado às 15h15 sobre um "vazamento de gás causado por uma obra de terceiros". Eles afirmaram que a equipe da empresa chegou ao local às 15h37 e "eliminou o vazamento".

"A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações", disse a Comgás, em nota ao UOL.