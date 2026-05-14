SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A troca entre as letras X e CH está entre os erros mais comuns da língua portuguesa. Isso acontece porque muitas palavras têm pronúncia semelhante no cotidiano, o que leva muita gente a escrever da forma como escuta.

O problema é que a ortografia do português não segue apenas o som das palavras: ela também preserva origem histórica, formação vocabular e regras construídas ao longo do tempo.

Expressões como "chícara", "chingar" e "champu" aparecem frequentemente em mensagens, trabalhos escolares e até em textos profissionais. Apesar da semelhança sonora, as formas corretas são escritas com X.

Na prática, o português possui diferentes letras para representar sons parecidos. Em várias regiões do Brasil, o som do X em determinadas palavras fica muito próximo ao do CH, principalmente quando aparece no início da palavra.

Isso faz com que o cérebro tente "adivinhar" a escrita usando apenas a pronúncia. Como nem sempre existe lógica sonora perfeita na língua portuguesa, surgem os erros ortográficos.

Além disso, muitas palavras foram incorporadas ao português a partir de outros idiomas. Ou então mantiveram grafias históricas que sobreviveram às mudanças da fala.

*

PALAVRAS COM X QUE MUITA GENTE ESCREVE COM CH

Alguns exemplos aparecem constantemente em provas, redes sociais e aplicativos de mensagem:

Xícara: vem do árabe sukkarah e passou pelo espanhol jícara. A grafia com X foi consolidada historicamente no português. Não existe relação com CH na origem.

Xampu: do inglês shampoo, que por sua vez tem origem no hindi champo. Ao ser 'abrasileirada' e adaptada ao português, a palavra ganhou X para representar o som "ch".

Xingar: Tem origem provavelmente africana ou espanhola antiga. A grafia com X já se fixou historicamente no português. É um caso de tradição ortográfica.

Xadrez: Veio do árabe ash-shatranj, ligado ao jogo de xadrez vindo da Pérsia. O X entrou na adaptação portuguesa ao longo da evolução da palavra.

Xale: Deriva do persa shal, que passou por outros idiomas até chegar ao português. O som inicial acabou representado com X na adaptação ortográfica.

Xerife: Vem do árabe sharif, por meio do inglês sheriff. O português adotou X para reproduzir o som inicial.

Xenofobia: Tem origem grega: xénos (estrangeiro) + phóbos (medo). Palavras de origem grega iniciadas em "xeno-" costumam manter o

X.Enxada: Aqui existe um padrão importante: muitas palavras iniciadas por "en-" + som de "ch" são escritas com X.

Enxergar: Segue o mesmo padrão do "enx-". A formação histórica da palavra consolidou essa escrita. Mais exemplos: enxame; enxerto; enxugar; enxoval.

Mexer: A família da palavra ajuda - mexer; mexido; mexendo. O radical mantém o X. É também uma grafia histórica consolidada.

Puxar: Não existe uma regra específica moderna. Deve-se exclusivamente à etimologia (a origem da palavra) e à manutenção da tradição histórica na língua portuguesa, e não a uma regra fonética específica.

Coxa: Vem do latim coxa, que já era escrito dessa forma. Ou seja: o X já estava presente na origem latina.

Em muitos casos, o erro nasce porque a audição não consegue diferenciar claramente os sons no uso rápido da fala.

EXISTE REGRA PARA SABER QUANDO USAR X?

Não há uma regra única capaz de resolver todos os casos. A ortografia portuguesa reúne palavras de diferentes origens e formações, o que faz com que muita coisa precise ser aprendida pelo contato constante com a leitura.

Mesmo assim, alguns padrões ajudam. Muitas palavras indígenas, árabes e africanas incorporadas ao português acabaram registradas com X. Também existem famílias de palavras que mantêm a mesma estrutura gráfica.

Por exemplo:

mexer - mexido - mexida

enxergar - enxerguei - enxergando

faixa - faixinha

Observar essas relações ajuda a memorizar a escrita correta.

Leitura ajuda mais do que decorar listas. Especialistas em alfabetização e linguagem explicam que o cérebro fixa melhor a ortografia quando a palavra aparece em contexto. Ler notícias, legendas, receitas, livros e mensagens aumenta o reconhecimento visual das palavras.

Em vez de decorar listas soltas, o mais eficiente é observar como os termos aparecem naturalmente no dia a dia. Quem lê frequentemente palavras como "xadrez", "xícara" ou "xampu" tende a identificá-las corretamente sem precisar pensar muito.

O que a ciência diz sobre os erros ortográficos? Estudos brasileiros sobre ortografia apontam que muitas trocas de letras acontecem porque os estudantes tentam escrever as palavras da mesma forma como as escutam no cotidiano. Pesquisas da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Estadual de Londrina e da Universidade Estadual de Campinas mostram que a oralidade influencia diretamente erros comuns envolvendo letras como X, CH, S e Z.

Na prática, isso significa que ouvir bem não basta. O cérebro precisa armazenar a "imagem" correta da palavra para reduzir trocas como X e CH.