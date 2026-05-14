SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026, o Inep, instituto responsável pelo exame nacional, iniciou o período para apresentação de recursos por candidatos que tiveram a gratuidade negada.

A solicitação de recurso deverá ser feita no site do Inep até a próxima terça-feira (19). Também foram divulgados os resultados das justificativas de ausência de candidatos que obtiveram isenção no Enem 2025, mas faltaram aos dois dias de prova e precisaram comprovar o motivo da ausência para solicitar novamente a gratuidade em 2026.

Confira abaixo como solicitar o recurso, quem tem direito ao benefício e outros tópicos relacionados ao tema:

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COMO SOLICITAR RECURSO APÓS A NEGATIVA DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM 2026?

Os participantes que tiveram tanto o pedido de isenção quanto a justificativa de ausência recusados poderão recorrer dentro do prazo estabelecido pelo Inep.

Entre os principais motivos que podem levar à recusa do pedido estão a apresentação de documentos insuficientes ou ilegíveis, inconsistências no NIS (Número de Identificação Social) e informações de renda incompatíveis com os critérios estabelecidos no edital. Também podem pesar na análise divergências em dados cadastrais e a ausência de comprovação adequada da situação socioeconômica do candidato.

Após a identificação do problema, o participante tem a possibilidade de corrigir informações e complementar os comprovantes solicitados para uma nova avaliação do pedido. O resultado dos recursos está previsto para ser divulgado no dia 25 de maio.

Acesse a página do participante, no site do Inep.

Faça o login utilizando a conta gov.br

Clique na aba e faça a solicitação de recurso

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO?

Segundo os critérios do Inep, a isenção é garantida aos candidatos que se enquadrem em um dos seguintes requisitos:

- Candidatos da rede pública: Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026.

- Estudantes bolsistas integrais: Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas privadas com bolsa integral, desde que comprovem renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até um salário mínimo e meio (R$ 2.431,50).

- Inscritos no CadÚnico: Pessoas registradas no cadastro único para programas sociais do governo federal

- Beneficiários do Pé-de-Meia: Estudantes cadastrados no programa de incentivo financeiro educacional do governo federal.

QUAL É O VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENEM 2026?

O Inep ainda não divulgou o valor da taxa de inscrição para a edição deste ano do exame nacional. Em 2025, a taxa cobrada aos candidatos foi de R$ 85.

QUANDO SERÁ O ENEM 2026?

Apesar dos pedidos de isenção, o MEC (Ministério da Educação) ainda não anunciou o calendário de inscrições e nem as datas das provas do Enem 2026. Tradicionalmente, o exame nacional é aplicado em dois domingos consecutivos do mês de novembro.

No primeiro dia, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).

Também respondem a 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, o exame apresenta 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).