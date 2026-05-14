SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Ryan SP, Poze do Rodo e os demais investigados da Operação Narco Fluxo deixaram as prisões na manhã de hoje.

Todos os alvos da operação que estavam presos foram libertados hoje após a Justiça aceitar um habeas corpus em favos dos investigados. Os envolvidos deixaram as detenções entre a manhã e a tarde desta quinta-feira (14).

Ryan Santana, o MC Ryan SP, deixou a Penitenciária de Mirandópolis na manhã de hoje. Ele foi recepcionado pela esposa, a influenciadora Giovana Roque, e publicou uma foto no Instagram minutos depois da soltura.

Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o Poze do Rodo, foi abraçado por amigos e fãs ao deixar presídio no Rio de Janeiro. Ele saiu de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, e seguiu em carreata pelas ruas do Rio de Janeiro.

Além deles, o influenciador Chrys Dias e o empresário Rato Love Funk já estão em suas casas. Estes estavam detidos em São Paulo e também foram beneficiados pelo habeas corpus concedido pela Justiça Federal.

Tribunal federal considerou que ainda não havia denúncia formal apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal) contra os investigados. A Justiça entendeu que houve excesso de prazo na prisão preventiva e que faltavam elementos concretos para justificar a manutenção da prisão.

Os citados são investigados pela Operação Narco Fluxo. A Polícia Federal apura a participação de MCs, influenciadores e empresários em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a casas de apostas ilegais, além de rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.

Todos devem cumprir medidas cautelares. Os investigados devem manter seus endereços atualizados na Justiça, comparecer a todos os atos do processo e não podem deixar a cidade onde moram por mais de cinco dias sem autorização judicial. Além disso, todos devem se apresentar mensalmente ao Juízo.

Na segunda, Henrique Viana, conhecido como "Rato Love Funk", também foi solto após decisão da Justiça. A defesa de "Rato", conduzida pelo criminalista Aury Lopes Jr., afirmou em nota que a "prisão se mostrava totalmente arbitrária e desnecessária", e que "reafirma sua inocência". Foi o pedido da defesa de Rato que culminou nas solturas de todos os outros investigados.

A defesa de Chrys Dias informou que a liberdade veio em razão de mandado de prisão preventiva irregular. O advogado Felipe Cassimiro, que responde por Ryan SP, de seu irmão, Diogo Santos de Almeida e de outros seis investigados comemorou a decisão nas redes sociais.

Fernando Henrique Cardoso, advogado do MC Poze do Rodo, comemorou a decisão. ''Nosso pedido de extensão foi aceito. Esperamos em breve poder retirar nosso cliente, Marlon Brendon, deste aprisionamento desnecessário e ilegal".

Já a defesa do dono da Choquei declarou que a revogação da prisão restabelece a liberdade de Raphael. Em nota enviada ao UOL, o advogado Pedro Paulo de Madeiros, que faz a defesa do responsável pelo perfil com 9,4 milhões de seguidores no X, disse que não é juridicamente admissível presumir responsabilidade criminal pelo simples recebimento de valores decorrentes de contratos de publicidade.