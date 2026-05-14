RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 72 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 10 anos, com a ajuda do filho adolescente de 16, no interior da Bahia. O menor de idade foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, eles são investigados por estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, os abusos aconteciam há cerca de seis meses. Um exame pericial confirmou que a menina foi vítima de violência sexual. A criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento psicossocial municipal.

A polícia pediu a prisão preventiva (sem prazo) do homem e a apreensão do adolescente, medidas que foram aceitas pela Justiça. O processo tramita em segredo.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirmou que "após o cumprimento das ordens judiciais, os envolvidos foram apresentados na unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do caso", acrescentou.