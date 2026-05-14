SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma grave seca no Rio Eufrates, no Oriente Médio, está alarmando especialistas e reforçando interpretações ligadas a uma profecia bíblica descrita no Apocalipse.

Há anos, o Rio Eufrates vem perdendo reservas de água doce e enfrentando secas severas. Considerado o rio mais longo da Ásia Ocidental, ele atravessa a Turquia, a Síria e o Iraque.

Estudos da Nasa apontam que a extração excessiva de água subterrânea contribui para a crise. Além disso, barragens, má gestão hídrica e mudanças climáticas estão entre os principais fatores responsáveis pela redução do volume de água.

Segundo o Ministério dos Recursos Hídricos do Iraque, o país enfrenta os menores níveis de reserva em cerca de 80 anos. Sem medidas efetivas, partes do sistema hídrico do Eufrates podem entrar em colapso nas próximas décadas.

Por causa da crise, o Iraque assinou acordos com a Turquia. Segundo a AFP, a ideia é ampliar a cooperação e melhorar a gestão dos recursos hídricos da região.

O problema já afeta diretamente comunidades que dependem da pesca e da agricultura. A escassez de água também agrava as condições sanitárias e impacta a saúde pública, favorecendo o aumento de doenças.

A crise no Eufrates tem levado muitas pessoas a relacionarem a situação a profecias bíblicas ligadas ao fim dos tempos. A associação vem de um trecho do livro do Apocalipse.

"O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para preparar o caminho para os reis do Oriente."

Outro trecho relacionado à seca no rio está no livro de Jeremias. "Seca nas suas águas! Elas secarão. Pois é uma terra de ídolos."

Embora para muitos pareça um sinal profético, especialistas ressaltam que a crise tem causas ambientais e humanas concretas. Por isso, são necessárias medidas urgentes para evitar uma catástrofe.

O Rio Eufrates é um dos rios mais antigos e historicamente importantes já mencionados pela humanidade. Ele aparece na Bíblia desde o livro de Gênesis e teve papel central no desenvolvimento das primeiras civilizações da Mesopotâmia, considerada o berço da civilização.