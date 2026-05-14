SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar agrediu um homem durante abordagem na favela de Heliópolis, na zona sul, de São Paulo. A ação foi gravada por uma estemunha.

A Secretaria de Segurança Pública estadual disse que vai apurar a conduta do agente. A pasta não deu mais detalhes da ação.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira (13). O vídeo mostra quando uma mulher foi abordada pelo PM e colocada no chão. Na sequência, um homem que passava pelo local também foi abordado por outro agente.

Esse segndo PM apontou uma arma para ele, que levantou os braços e não esboçou reação. Ainda assim, o policial acertou um soco no rosto seu rosto e o derrubou.

Depois disso, o homem foi chutado pelo PM, mostram as imagens. Na sequência, o agente apoiou o joelho no peito dele e pisou em seu corpo. Outros policiais ajudaram a imobilizar a vítima.

A secretaria afirmou que o homem foi levado ao Pronto-Socorro de Heliópolis. Ele não teve o nome divulgado.

"A Polícia Militar não compactua com excessos e desvios de conduta por parte de seus agentes", afirmou a pasta.

O órgão disse também que abriu uma investigação sobre o caso e que vai analisar as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos policiais para saber o que aconteceu.