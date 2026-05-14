SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Centenas de mineradores lançaram dinamites e fogos de artifícios contra policiais durante protesto realizado em La Paz (Bolívia), segundo informou a imprensa local.

Mobilização foi convocada por entidade que representa cooperativas de mineração. A Fedecomin (Federação Departamental de Cooperativas Mineiras) convocou trabalhadores para exigirem atenção às demandas do setor. Uma delas seria a renúncia do presidente Rodrigo Paz.

Confronto ocorreu enquanto agentes protegiam sede do governo. A polícia usou gás lacrimogêneo contra manifestantes que lançaram dinamites e fogos de artifício contra os cordões de segurança montados nas ruas ao redor do centro do poder político.

Pancadaria deixou feridos. Segundo a imprensa boliviana, uma policial ficou ferida e foi levada para as instalações da Unidade Tática de Operações Policiais. Duas pessoas foram presas.

Estabelecimentos comerciais foram fechados. O objetivo era evitar possíveis ataques e saques.

Mineradores também atiraram dinamites contra profissionais de imprensa. A federação informou que os trabalhadores não queriam a presença de jornalistas na cobertura da manifestação.