SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Maranhão anunciou a contratação de Samara Regina Dutra, 19, a empregada doméstica que foi agredida e torturada por uma empresária, em Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luis, no mês de abril.

"De imediato, nós vamos contratá-la como recepcionista do nosso governo para garantir o seu sustento", afirmou o governador Carlos Brandão (sem partido), em vídeo publicado em rede social.

Ele afirmou que sua equipe se reuniu com a jovem para tratar de seu futuro e dar assistência social, jurídica e psicológica, após as agressões.

"Além disso, nós vamos atualizar o seu CadÚnico, para que ela possa também receber os benefícios sociais tanto estadual como federal. Nós vamos dar todo apoio para que ela possa concluir o seu ensino médio, para que ela possa fazer um curso profissionalizante, garantindo o seu futuro", disse o governador.

Brandão afirmou que sua gestão a apoiaria numa questão de regularização fundiária, para que Samara possa ter o título de propriedade da sua casa.

A jovem também terá direito a receber enxoval completo para a criança que é oferecido por meio de um programa destinado a mulheres grávidas de baixa renda.

A Folha de S.Paulo questionou a gestão Brandão sobre a forma de contratação, salário e onde Samara vai atuar, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O advogado de Samara, Manaces Marthan, afirmou que se reuniria nesta tarde com a equipe do governo e só, então, teria esses detalhes.

A mulher afirmou nesta quinta-feira (14) que um exame médico apontou que ela perdeu 50% da audição.

"Fiquei um pouco assustada, me desesperei na hora, mas agora tô tentando lidar sem me desesperar, até porque tudo que eu sinto o Artur [bebê] sente. Então, tenho que manter a calma, mas eu vou me consultar de novo semana que vem e, até lá, vou rezar pra que esteja tudo bem e eu não precise usar aparelho", escreveu ela nas redes sociais.

ENTENDA O CASO

A empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos foi presa no último dia 7 sob suspeita de agredir e torturar a empregada doméstica, que trabalhava em sua casa. Carolina estava em Teresina e tentava fugir, de acordo com a polícia.

As agressões teriam sido cometidas no dia 17, de acordo com a polícia. Na ocasião, Carolina acusou a empregada de ter roubado um anel. Ela enviou áudios a grupos de mensagens detalhando as violências que cometeu, revelados pela TV Mirante, afiliada da TV Globo.

Segundo o próprio relato, a empresária contou com a ajuda de um homem armado para agredir e torturar a jovem.

Documento do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Maranhão ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso concluiu que os áudios divulgados com confissões de agressões e tortura são de Carolina.

Walter Wanderley, delegado responsável pela investigação, disse à TV Mirante que os áudios já estão anexados ao inquérito, na 21ª delegacia do bairro Araçagy.

"Está comprovado que ela foi agredida. Agora, não existe autoria mais patente do que o próprio agressor confessar. E o áudio, que a polícia já está de posse, já está apreendido. É uma prova incontestável também da autoria da agressão", afirmou o delegado.

Inicialmente, a defesa de Carolina admitiu as agressões, mas não a tortura. Seu novo advogado, Otoniel d'Oliveira Chagas Bisneto Prado, porém, orientou a empresária a ficar em silêncio e declarou que fará levantamento sobre eventuais problemas psicológicos da cliente, como bipolaridade e borderline.