SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pintor autônomo Francisco Bondemba da Silva, 57, conhecido como Bodenga, morreu nesta quinta-feira (14) após dias internado em estado grave por causa da explosão ocorrida durante uma obra da Sabesp no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. A informação foi confirmada por familiares da vítima.

Francisco é a segunda morte causada pelo acidente. Ele aparece em vídeos gravados por moradores logo após a explosão, na tarde de segunda-feira (11). Com a força do impacto, o corpo dele foi arremessado para fora da casa onde estava.

Na quarta-feira (13), familiares já relatavam o agravamento do quadro clínico. O sobrinho Antônio Neudo, 50, afirmou que médicos haviam informado à família que o estado de saúde era gravíssimo.

"Estado de 1% de vida e 99% sem chance", afirmou.

Segundo o familiar, Francisco sofreu lesões graves no abdômen, tórax e costelas, além de perder muito sangue.

Francisco estava internado no Hospital Regional de Osasco, na Grande SP, desde o acidente. A família aguardava avaliação médica sobre uma possível transferência quando recebeu a notícia da morte.

A confirmação da segunda morte deixou moradores da Vila Nossa Senhora das Virtudes abalados. Muitos acompanhavam diariamente o estado de saúde de Francisco desde a explosão.

Morador do Jaguaré há quatro décadas, o motorista de aplicativo Gilson Dionísio, 45, afirmou que conhecia Francisco desde a infância.

"Ele me criou praticamente aqui dentro de casa", afirmou Dionísio. "Fez construção na minha casa, porque ele era pedreiro no começo."

O morador disse que a notícia da morte abalou a comunidade. "O que a gente vai fazer? A vida dele não vai voltar mais", afirmou.

COMO FOI A EXPLOSÃO

A explosão ocorreu durante uma obra realizada pela Sabesp em uma área com rede compartilhada da Comgás. O acidente já havia causado a morte do segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, enterrado na quarta-feira (13) no interior de Minas Gerais.

Além das duas mortes, outras vítimas ficaram feridas. Um funcionário terceirizado da Sabesp passou por cirurgia após sofrer traumatismo craniano e outro morador recebeu alta nos dias seguintes ao acidente.

Após a explosão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o estado irá responsabilizar as concessionárias e declarou que "a mão pesada do Estado vai se fazer presente".

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística investigam as causas da explosão. A Sabesp suspendeu temporariamente obras com compartilhamento de solo entre concessionárias após o acidente.

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