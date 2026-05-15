SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil começou nesta quinta-feira (14) as demolições de cinco casas interditadas definitivamente após a explosão causada por uma obra da Sabesp no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

A Polícia Técnico Científica pediu que as demolições aconteçam para que o local seja escavado em busca de evidências periciais para o laudo da explosão.

Até o final da tarde desta quinta, 112 residências da região foram vistoriadas --27 seguem interditadas e 85 foram liberadas para o retorno dos moradores.

Também nesta quinta, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) mapeou 80 imóveis na região para atender as famílias que perderam casas e precisam ser levadas para novas moradias.

Cinquenta famílias foram cadastradas até o momento. Elas podem optar pela transferência imediata para apartamentos mobilizados da CDHU, compra de um imóvel por carta de crédito ou auxílio aluguel.

As despesas com as novas moradias e a reconstrução dos imóveis serão pagas pela Sabesp e Comgás.

Segundo as concessionárias, 232 pessoas foram cadastradas e receberam auxílio emergencial de R$ 5 mil para despesas imediatas. As famílias desabrigadas foram levadas para hotéis. O governo garante que todos os danos serão ressarcidos pelas empresas.

O pintor autônomo Francisco Bondemba da Silva, 57, conhecido como Bodenga, morreu nesta quinta após dias internado em estado grave por causa da explosão.

Francisco é a segunda morte causada pelo acidente. Ele aparece em vídeos gravados por moradores logo após a explosão, na tarde de segunda-feira (11). Com a força do impacto, o corpo dele foi arremessado para fora da casa onde estava.

COMO FOI A EXPLOSÃO

A explosão ocorreu durante uma obra realizada pela Sabesp em uma área com rede compartilhada da Comgás. O acidente já havia causado a morte do segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, enterrado na quarta-feira (13) no interior de Minas Gerais.

Além das duas mortes, outras vítimas ficaram feridas. Um funcionário terceirizado da Sabesp passou por cirurgia após sofrer traumatismo craniano e outro morador recebeu alta nos dias seguintes ao acidente.

Após a explosão, o governador afirmou que o estado irá responsabilizar as concessionárias e declarou que "a mão pesada do Estado vai se fazer presente".

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística investigam as causas da explosão. A Sabesp suspendeu temporariamente obras com compartilhamento de solo entre concessionárias após o acidente.

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