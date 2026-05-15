SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma semana de tempo seco e temperaturas baixas, a região metropolitana de São Paulo volta a receber chuva a partir desta sexta-feira (15) com a chegada de uma faixa de umidade do ar vinda da amazônia.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta sexta ainda deve começar com sol entre nuvens, mas o tempo muda no decorrer do dia com a propagação de áreas de instabilidade, o que deve causar chuvas isoladas e garoa, principalmente durante a tarde. Não há expectativa de grande volume de precipitação.

Em relação às temperaturas, as mínimas devem ficar na casa dos 15°C de manhã e as máximas não devem superar os 21°C, tornando o dia mais frio que os anteriores.

Nesta quinta (14), por exemplo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 13,5°C às 6h e a máxima de 25,9°C às 13h na estação do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade.

De acordo com a Climatempo, a combinação entre umidade da amazônia, áreas de baixa pressão e cavados atmosféricos favorece chuva desde cedo no oeste, interior e centro-sul de São Paulo.

O instituto diz que há previsão de pancadas moderadas a fortes e risco de temporais isolados no oeste, sudoeste e sul paulista. Já no litoral, leste e nordeste do estado, a circulação marítima associada à passagem de uma frente fria provoca chuva persistente e, em alguns momentos, forte.

PREVISÃO DO TEMPO

O cenário climático para a Grande São Paulo no sábado (16) é que ele comece com muita nebulosidade e chuviscos durante a madrugada, prevê o CGE. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas, mas os termômetros devem marcar máxima de apenas 24°C. A mínima esperada é de 15°C.

As chuvas devem retornar principalmente entre a tarde e a noite, variando de fraca a moderada intensidade, mas com menor volume que no dia anterior.

No domingo (17), a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com volume semelhante ao observado na sexta-feira. As temperaturas, por sua vez, devem variar de 17°C a 24°C na região metropolitana da capital, ficando no padrão do sábado.

No interior do estado, o clima deve ficar instável tanto no sábado quanto no domingo, com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas máximas devem ficar na casa dos 27°C no litoral e região leste do estado, enquanto pode superar os 30°C no norte e oeste.

CHUVAS ATINGEM AS DEMAIS REGIÕES DO PAÍS

A previsão do Inmet para o Brasil nesta sexta-feira apresenta maior distribuição de chuva pelo território, abrangendo as regiões Norte, Nordeste, oeste das regiões Centro-Oeste e Sudeste e norte da região Sul.

O instituto destaca que a exceção fica por conta do Rio Grande do Sul, centro-sul de Santa Catarina, boa parte de Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, Goiás, Bahia e Pernambuco.

O frio continua a perder intensidade no centro-sul, com máximas de 21°C em Curitiba (PR), 22°C em Porto Alegre (RS) e 24°C em Florianópolis (SC).

No sábado e no domingo, as condições permanecem semelhantes. Entretanto, há condições de chuva na zona da mata mineira, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.