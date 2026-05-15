SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgou nesta sexta-feira (15) um alerta sobre a rápida expansão global dos sachês de nicotina, apontando que esses produtos vêm sendo promovidos de forma agressiva entre adolescentes e jovens, em meio a lacunas regulatórias em muitos países.

O aviso consta em novo relatório da organização, publicado às vésperas do Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado próximo dia 31. Neste ano, a campanha terá como foco a dependência de nicotina e as estratégias usadas pela indústria para atrair uma nova geração de consumidores.

O alerta ocorre em um momento em que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se prepara para avaliar se mantém o veto ou abre caminho para regular o produto no Brasil. Mesmo proibida, a venda ocorre em redes sociais, grupos de WhatsApp e comércio informal.

Segundo a OMS, o mercado desses produtos cresce em ritmo acelerado. Em 2024, as vendas no varejo superaram 23 bilhões de unidades, aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Já o valor global do setor foi estimado em quase US$ 7 bilhões em 2025.

Também chamados de "pouches" e "snus", esses produtos contêm, além da nicotina, aromatizantes, adoçantes e outros aditivos, e liberam a substância diretamente pela mucosa oral.

Embora não envolvam combustão, a OMS enfatiza que a nicotina é altamente viciante e representa riscos, especialmente para crianças, adolescentes e jovens adultos, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento.

A exposição precoce à substância pode afetar funções como atenção e aprendizado e aumentar a probabilidade de dependência prolongada, além de elevar o risco cardiovascular, segundo a organização.

"O uso de sache?s de nicotina esta? se disseminando rapidamente, enquanto a regulac?a?o tem dificuldade para acompanhar", afirmou Vinayak Prasad, chefe da Iniciativa Livre de Tabaco da OMS. "Os governos precisam agir agora com salvaguardas fortes e baseadas em evidências."

O relatório aponta que os sachês de nicotina frequentemente escapam das normas existentes. Cerca de 160 países não têm regulamentação específica sobre o produto. Outros 16 proibiram a comercialização, enquanto 32 adotaram algum tipo de controle ?como restrições à venda para menores, proibição de publicidade ou limitação de sabores.

Para a OMS, esse cenário heterogêneo contribui para a expansão do consumo entre jovens.

"Esses produtos estão se espalhando rapidamente, especialmente entre adolescentes e jovens que estão sendo alvo de táticas enganosas", disse Etienne Krug, diretor de determinantes da saúde da organização. "Eles são projetados para gerar dependência, e há necessidade urgente de proteger a juventude da manipulação da indústria."

O documento detalha as principais estratégias usadas pela indústria para ampliar o alcance dos produtos. Entre elas estão embalagens discretas e com design sofisticado, sabores doces ?como chiclete e balas?, campanhas com influenciadores digitais e forte presença em redes sociais.

A OMS também menciona o patrocínio de eventos culturais e esportivos, incluindo competições como a Fórmula 1, e a criação de uma imagem associada a um estilo de vida aspiracional. Em alguns casos, as embalagens imitam doces ou marcas populares, o que pode aumentar o risco de ingestão acidental por crianças.

Segundo o relatório, essas táticas ajudam a normalizar o uso de nicotina, reduzir a percepção de risco e atrair novos usuários.

Diante do avanço desses sachês, a OMS recomenda que os países adotem uma regulação abrangente para todos os produtos de tabaco e nicotina. Entre as medidas sugeridas estão a proibição ou restrição de sabores, veto à publicidade ?especialmente em redes sociais?, controle rigoroso da venda a menores, advertências claras nas embalagens e limites para a concentração de nicotina.

A agência da ONU também defende a adoção de impostos para reduzir a acessibilidade e sistemas de monitoramento do consumo e das estratégias da indústria.

O relatório ressalta que os produtos não devem ser considerados isentos de risco. Alguns são vendidos com diferentes níveis de nicotina ?rotulados como "iniciante", "avançado" e "expert"?, com concentrações que podem chegar a 150 mg.

No comunicado, a OMS faz um apelo direto aos jovens para que reconheçam e rejeitem as estratégias da indústria. Segundo a organização, ações coordenadas e rápidas são essenciais para evitar que uma nova geração desenvolva dependência de nicotina.

A indústria do tabaco sustenta leitura oposta da OMS, argumentando que produtos sem fumaça são parte da solução para reduzir mortes ligadas ao cigarro e que o problema estaria na combustão, não na nicotina em si.