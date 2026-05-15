SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avenida Deputado Cantídio Sampaio, na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, ficou interdata na manhã desta sexta (15) por mais de três horas após vazamento de óleo de um ônibus de transporte coletivo.

O produto se espalhou pela via ?impedindo o fluxo em área de subida e decida, já que os veículos passaram a patinar? e o ônibus ficou parado. Com a interdição, os coletivos formaram uma fila que se estendeu por quilômetros no sentido centro da via, uma das mais importantes da região.

De acordo com a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte) e a SPTrans, o veículo da empresa Sambaíba, que opera a linha 971R/10 CPTM Jaraguá-Metrô Santana, apresentou problema por volta de 5h10.

Equipes da Secretaria Municipal das Subprefeituras foram enviadas ao local para colocar serragem e fazer a raspagem do óleo derramado e a lavagem do trecho.

O guincho e os técnicos da SPTrans removeram o ônibus por volta de 8h30, mas os impactos continuaram na região.

A SMT e a SPTrans afirmaram que notificaram a Sambaíba para apresentar explicações sobre as causas da ocorrência.