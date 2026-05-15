SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do jovem de 21 anos que estava desaparecido desde o dia 11 em São Sebastião foi encontrado na tarde desta quinta-feira (14), após três dias de buscas, pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo de São Paulo.

Vítima foi achada a 500 metros da costa, entre a Praia Brava de Guaecá e a Praia de Guaecá. As praias ficam a pouco mais de 5 km da praia de Toque-Toque Grande, de onde ele desapareceu.

Corpo do de Otsu foi levado ao porto de São Sebastião e a Polícia Civil foi acionada para encaminhar a vítima ao IML. Ao todo, 20 bombeiros foram envolvidos nas buscas pelo jovem, que contou com embarcações e helicópteros.

RELEMBRE O CASO

Otsu desapareceu no dia 11 de maio após uma amiga da faculdade ser arrastada pela correnteza marítima. A mulher arrastada também tinha 21 anos e os dois estavam na praia de Toque-Toque Grande, em São Sebastião.

A mulher levada pela correnteza sobreviveu e foi encontrada na praia de Barequeçaba, a quase 5 km de distância. No local, um pescador que seguia em direção a Santos viu a mulher à deriva e acionou o Corpo de Bombeiros. Ela foi levada em segurança à faixa de areia.

Ela contou ao GBMar que foi lançada ao mar por uma onda e que o colega entrou na água tentando ajudá-la. As operações em busca dele aconteceram com lanchas, helicóptero e bote de salvamento inflável.

O jovem estudava biologia na Unesp de São Vicente, cidade onde morava. Ele estava em São Sebastião a passeio, conforme apurou o UOL com familiares.