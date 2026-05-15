SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população do município de São Paulo com mais de 6 meses de idade a partir de segunda-feira (18).

Neste ano, a campanha começou em 28 de março com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, puérperas e demais públicos-alvo. Até este sábado (16), a vacina será exclusivamente para esse público.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra o vírus influenza, que causa a gripe.

Na cidade de São Paulo, a vacinação é realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e, aos sábados, nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio do Busca Saúde.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura vacinal contra a gripe nos grupos prioritários na capital paulista está em 33,18%, bem abaixo da meta, que é imunizar 90% da população.

A reportagem questionou a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo sobre a ampliação no estado e não recebeu resposta até a publicação deste texto.

Em 2026, na cidade de São Paulo, dos 3.199 casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) contabilizados até 11 de maio, 447 referem-se à gripe grave -22 pessoas morreram. Os dados são do Nies (Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde) da Secretaria Estadual da Saúde.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório. Na fase inicial o paciente pode apresentar coriza, tosse, febre, mal-estar e dores no corpo, de garganta e de cabeça. Falta de ar, cansaço e sonolência podem ser indícios de influenza grave. Pneumonia, sinusite, otite, desidratação e piora das doenças crônicas estão entre as complicações.