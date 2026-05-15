SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de oito anos foi atacada nesta quinta-feira (14) por uma onça-parda em uma trilha no Santuário Volta da Serra, na Chapada dos Veadeiros (GO), ao retornar de um passeio com a família.

Menina foi atacada quando retornava da trilha de acesso à cachoeira. Ela estava acompanhada dos seus pais e do funcionário do atrativo particular chamado Cordovil, localizado no município Alto Paraíso de Goiás.

Animal atacou rosto da criança e fugiu para a mata. Segundo a administração do Santuário Volta da Serra, os pais da menina e o funcionário conseguiram interromper o ataque. A vítima ficou ferida no rosto e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Paraíso.

A empresa informou que prestou apoio à família e afirmou seu compromisso com a segurança dos visitantes. Segundo a instituição, o Plano de Atendimento a Emergências do atrativo foi imediatamente acionado e o Corpo de Bombeiros foi chamado.

Médica responsável pelo atendimento solicitou que criança fosse transferida para uma unidade hospitalar com suporte de maior complexidade. "A equipe do hospital, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, obteve vaga para atendimento da criança no Hospital de Base de Brasília e disponibilizou uma ambulância equipada, acompanhada por médico e profissionais de enfermagem, de modo a garantir suporte adequado durante todo o deslocamento. O pai da criança seguiu na ambulância", segundo o Santuário.

Vítima foi transportada de ambulância ao Hospital de Base de Brasília. Família solicitou o transporte por helicóptero, mas segundo o Corpo de Bombeiros, transferência não foi possível devido ao horário, já que a aeronave não faz voos noturnos.

A visitação no local está suspensa para análise técnica do ocorrido, diz o comunicado. "A direção do Santuário reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes e colaboradores, permanecendo à disposição para dar assistência integral à vítima e sua família e colaborar com os procedimentos oficiais cabíveis".

O UOL não conseguiu mais detalhes do estado de saúde da criança.